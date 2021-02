O melhor da gastronomia curitibana você encontra no Festival Bom Gourmet, que começa no próximo dia 5 de março (sexta-feira) e traz um número recorde de restaurantes participantes. Ao todo, 71 estabelecimentos da cidade fazem parte desta 13ª edição do Festival que vem com muitas de novidades, como a inclusão de menus vegetarianos, dispositivo de reservas e novos brindes na promoção Junte e Troque.

Mas as novidades não param por aí. Pela primeira vez, o Festival Bom Gourmet apresenta três faixas de preço para os menus completos e exclusivos apresentados pelos restaurantes, com entrada, prato principal e sobremesa, com opções para almoço e jantar. Os três valores desta edição são R$ 49,90, R$ 69,90 e R$ 89,90. No site e no aplicativo Festival Bom Gourmet, você pode conferir a partir de segunda-feira (1/03) todos os restaurantes participantes, os pratos selecionados para esta edição e o valor dos menus completos em cada um deles.

Pratos exclusivos como o risoto de gorgonzola com peras confitadas ao chardonnay e mel, finalizado com nozes-pecã, do La Vaca Steakhouse, é uma das opções que podem ser conferidas no site do Festival. Foto: Fernando Zequinão

Opções vegetarianas

Menus completos com opções vegetarianas também fazem parte desta edição do Festival Bom Gourmet. Agora, o site e o aplicativo Festival Bom Gourmet também trazem essa seleção de opções sem carne nos cardápios de cada restaurante, que desenvolveu menus exclusivos especialmente para esta edição.

Para conferir os vegetarianos, basta acessar a página dos restaurantes e verificar se a opção possui a tag indicativa. Para facilitar a busca, um filtro seleciona os 40 restaurantes que ofertam menus completos vegetarianos nesta edição.

Reservas

A partir de agora, também será possível fazer reservas para os restaurantes dentro do próprio site e app do Festival. A opção estará disponível para os clientes nos próximos dias nos restaurantes que aceitarem o serviço exclusivo. Com a ferramenta, será mais fácil agendar sua visita aos restaurantes, selecionando dia e hora para conferir os menus do Festival. Além disso, uma ação exclusiva da Stella Artois, patrocinadora desta edição, vai deixar as reservas com um gostinho especial. Em breve, traremos mais informações.

Presente em todas as edições do Festival Bom Gourmet, o Limoeiro Casa de Comidas, no Tarumã, traz sempre novidades em seus menus, como o tagliatelle ao ragu de pato e alho-poró. Foto: Fernando Zequinão

Desde a última edição, o Festival Bom Gourmet tem recomendado as reservas antecipadas como uma das medidas de segurança neste momento de pandemia, reforçando a necessidade de cuidado para que a experiência nos restaurantes seja a mais segura possível. Além das reservas, a recomendação é seguir todos os protocolos que este momento exige, como a utilização de máscaras dentro dos restaurantes, exceto quando estiver consumindo, higienização das mãos e do uso de álcool gel, além de manter o distanciamento social e evitar aglomerações.

Os restaurantes participantes também podem disponibilizar os menus digitais do Festival. Basta escanear o QR Code do display de mesa para acessar o conteúdo do seu celular.

Junte e Troque

Sucesso do Festival Bom Gourmet, a promoção Junte e Troque está de volta com novos brindes. Realizada em parceria com a Platinox e a Paganini, esta edição vai presentear os clientes participantes com um kit gourmet exclusivo, com um prato de porcelana, uma polenta instantânea Paganini e uma polpa de tomate Paganini.

Para participar, basta baixar ou atualizar o aplicativo do Festival Bom Gourmet e fazer o cadastro. Depois, a cada ida a um dos restaurantes desta edição, é preciso escanear o QR Code da nota fiscal pelo app para somar pontos. Cada R$ 1 (um real) consumido equivale a um ponto na promoção. A cada 350 pontos, o cliente poderá fazer a troca por um kit gourmet exclusivo. São dois kits por CPF cadastrado na promoção. As trocas deverão ser feitas na loja da Platinox (Av. Pres. Kennedy, 670 – Rebouças).

Os assinantes da Gazeta do Povo e do Clube Gazeta do Povo saem na frente no Junte e Troque. Ao se cadastrarem no aplicativo, eles recebem, automaticamente, 50 pontos na promoção

A 13ª edição do Festival Bom Gourmet acontece de 5 a 28 de março com o patrocínio da Stella Artois, Laguna e Gold Food Service, e o apoio da Moncloa e Ouro Fino.