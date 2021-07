Falta muito pouco para o início da 13ª edição do Festival Bom Gourmet! O evento começa, oficialmente, nesta sexta-feira (23) e tem mais de 60 restaurantes de Curitiba confirmados com menus completos e exclusivos a preços fixos de R$ 49,90, R$ 69,90 e R$ 89,90 para almoço e jantar.

Na lista, estão desde casas promissoras e recém-inauguradas, até alguns dos mais cobiçados e consagrados restaurantes curitibanos. Os menus incluem comida árabe, indiana, tailandesa, argentina, italiana, portuguesa, grega, japonesa e brasileira, entre outras nacionalidades.

Entre as casas, estão desde hamburguerias e churrascarias até opções naturais e vegetarianas, passando por trattorias, cantinas e comida de boteco, explorando a diversidade da gastronomia de Curitiba, uma das características já reconhecidas do Festival Bom Gourmet.

Fettuccine artesanal com clássico ragu de ossobuco milanês, uma das opções de prato principal do do novo Lupita Caffè Cucina. Foto: Fernando Zequinão

Que tal aproveitar para elaborar seu próprio roteiro e se organizar para visitar seus restaurantes favoritos ou conhecer novas opções? Confira, a seguir, a lista completa de participantes desta edição que vai até o dia 15 de agosto.

Restaurantes participantes

Aipo Superfoods

Aish Baladi Gastronomia Árabe (Shopping Curitiba)

Anarco Empório e Restaurante (Batel)

Anarco Restaurante (Mercado Municipal)

Antonina

Armazém 71 Cucina – Vino

Avenida Paulista Pizza Bar

Badida Carnes Nobres (ParkShoppingBarigüi)

Badida Carnes Nobres (Sete de Setembro)

Bar Do Victor

Baraquias (Jockey Plaza Shopping)

Baraquias (Juvevê)

Baraquias (ParkShoppingBarigüi)

Barolo Trattoria (ParkShoppingBarigüi)

Barolo Trattoria (Silva Jardim)

Bull Prime Carnes Nobres (Cabral)

Bull Prime Carnes Nobres (Ecoville)

Bull Prime Carnes Nobres (Pátio Batel)

Cabaña Montefusco Parrilla Argentina

Cantina do Délio

Cantina Famiglia Fadanelli

Cão Véio

Casa Varela

Celeiro Restô & Burguer

Coco Bambu (ParkShoppingBarigüi)

Coco Bambu (Shopping Crystal)

Curry Pasta Cozinha De Fusão

Donna Taça

Doppo Cucina

Euro Bistrô Restaurante

Gianttura Osteria e Empório

Hard Rock Café

Ibérico Restaurante

Ícaro – Casual Greek Food

Jamie’s Italian Curitiba

Jardim Secreto Gastronomia e Afetividade

Johnny Rockets

Ken’eki Sushi

La Pasta Gialla (ParkShoppingBarigüi)

La Pasta Gialla (Pátio Batel)

La Vaca Steakhouse

Limoeiro Casa De Comidas

Lupe Restaurante

Lupita Caffè Cucina

Madá Pizza & Vinho (Ecoville)

Nuu Nikkei

O Fornão

Olivença

Osteria da Paz

Ox Room Steakhouse

Pecorino Bar & Trattoria

Pescara Cucina Italiana

Pimenta Brasserie

Pobre Juan

Praça do Victor

Saanga Grill

Swadisht Cozinha Indiana

Terra Madre Ristorante

Thai Restaurante Thailandês

Trovatta Trattoria Felice

Veg Lev

Vindouro

Z. Sushi Lounge Bar

Segurança no Festival Bom Gourmet

Para garantir uma experiência agradável e segura, os estabelecimentos participantes estão organizados e preparados para receber os clientes, atendendo a todos os protocolos de segurança e saúde, especialmente em relação à prevenção contra o Coronavírus.

A sugestão do Festival Bom Gourmet para quem quiser conhecer as casas e explorar as opções é realizar sua reserva antecipada. Em alguns restaurantes, inclusive, será possível reservar mesas por meio do site www.festivalbomgourmet.com.br ou do aplicativo do Festival Bom Gourmet, disponível para Android e iOS.

A 13ª edição do Festival Bom Gourmet, que tem o patrocínio da Stella Artois, Laguna e Gold Food Service, com apoio da Moncloa e da Ouro Fino.

Nhoque de banana-da-terra ao molho de castanhas com mix de cogumelos ao perfume de limão-siciliano, opção vegada do Aipo Superfoods. Foto: Fernando Zequinão

Junte e Troque

Além de provar o melhor da gastronomia curitibana, esta edição do Festival Bom Gourmet também traz de volta outra ação que é sucesso de público: o Junte e Troque. Nesta ação, o cliente pode trocar sua participação no festival por brindes especiais.

Neste ano, cada R$ 1 consumido nos restaurantes participantes pode ser convertido em um ponto. A cada 350 pontos, o cliente tem direito à troca por um kit gourmet exclusivo, composto por um prato de porcelana Oxford fornecido pela parceira Platinox, uma Polenta Instantânea Paganini 500g e uma Polpa de Pomodoro 400g Paganini.

Para participar, é preciso cadastrar as notas fiscais de consumo nos restaurantes participantes no aplicativo Festival Bom Gourmet no smartphone. Cada CPF pode resgatar até dois kits e as trocas deverão ser realizadas até o dia 30 de agosto de 2021 na Platinox, na Avenida Presidente Kennedy, 670, Rebouças, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 13h e estão sujeitas à duração do estoque. O Junte e Troque é uma ação em parceria com a Paganini e a Pratinox. Para saber mais sobre a ação, acesse o site.