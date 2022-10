O Festival Bom Gourmet, evento que já faz parte do calendário gastronômico de Curitiba, chega a sua 16ª edição entre os dias 7 e 30 de outubro. Serão 84 restaurantes participantes, que trazem opções de menus completos com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos: R$ 69,90, R$ 89,90 e R$ 109,90.

Os menus podem ser consumidos no almoço ou no jantar, a depender do horário de funcionamento de cada restaurante.

“É a oportunidade para os curitibanos de conhecer novos restaurantes e provar sabores diferentes. Além disso, a proposta do festival tem sido, desde sua primeira edição, a de possibilitar a experiência do menu completo a preços mais acessíveis”, conta Carolina Olinda, head do Bom Gourmet.

Nesta edição, fazem parte restaurantes das mais diversas culinárias: brasileira, francesa, japonesa, tailandesa, suiça, italiana, grega e mais. Restaurantes especializados em carnes ou em fondues, por exemplo, estão entre as especialidades mais procuradas pelos clientes. Mas pessoas que seguem dietas específicas, como vegetarianas ou veganas, também foram contempladas com menus especiais.

A 16ª edição do Festival Bom Gourmet tem patrocínio da Gold Food Service, Laguna Incorporadora, Dinho Distribuidora, Star Tech e Johnnie Walker, além de apoio da Porto a Porto e da Bon Marchê (Junte e Troque).

A lista de restaurantes participantes e menus poderá ser conferida a partir do dia 03/07, no site: www.premiobomgourmet.com.br.

Junte e Troque

Sucesso nas edições anteriores do Festival Bom Gourmet, a promoção Junte e Troque está de volta com um presente exclusivo: uma grelha em pedra-sabão com alças em couro, da Bon Marchê.

Para participar, é preciso baixar ou atualizar o app do Festival, disponível para Android e iOS. Depois, basta cadastrar as notas fiscais dos restaurantes para obter pontos. Cada R$ 1 (um real) gasto vale um ponto na promoção. E, a cada 300 pontos, os clientes podem trocar pela grelha exclusiva. Assinantes da Gazeta do Povo e do Clube Gazeta do Povo ganham, automaticamente, 50 pontos.

Confira todos os restaurantes participantes do Festival Bom Gourmet

Aish Baladi

Al Makan

Anarco Restaurante (Batel)

Anarco Restaurante (Mercado Municipal)

Antonina

Armazém 71

Badida Carnes Nobres (Parkshoppingbarigüi)

Badida Carnes Nobres (Sete De Setembro)

Bar da Fábrica (Bastards)

Bar do Victor

Baraquias (Jockey Plaza Shopping)

Baraquias (Juvevê)

Baraquias (Palladium)

Baraquias (Parkshoppingbarigüi)

Barolo Trattoria (Parkshoppingbarigüi)

Barolo Trattoria (Silva Jardim)

Boteco Curitiba (Jockey)

Boteco Curitiba (Novo Mundo)

Bull Prime Carnes Nobres (Batel)

Bull Prime Carnes Nobres (Cabral)

Bull Prime Carnes Nobres (Pátio Batel)

C’la Vie

Cantina do Délio (Batel)

Cantina do Délio (Itupava)

Cantina Famiglia Fadanelli

Cão Véio Curitiba

Casa Varela

Cenacolo

Château de Gazon

Chez Margot

Coco Bambu (Shopping Crystal)

Curry Pasta – Cozinha de Fusão

Donna Taça

Doppo Cocina

Euro Bistrô

Freres Gastronomia

Gianttura Ristorante

Grés Gastronomia & Empório

Ícaro – Casual Greek Food

Koré – Qoya

La Boca Gastrobar

La Mafia Trattoria

La Pasta Gialla (ParkShoppingBarigüi)

La Pasta Gialla (Pátio Batel)

La Vaca Steakhouse (Alto Xv)

La Vaca Steakhouse (Mueller)

Le Rechaud – Crepes Et Fondues

Libaneza

Limoeiro Casa de Comidas

Maccheroni Trattoria

Mangôo Restaurante

Nayme Culinária Árabe

Nuu Nikkei

O Fornão Pizzaria e Restaurante

Olivença

Origens – Radisson

Osteria da Paz

Ox Room

Paco

Paris 6 Bistrô

Parma Bistrô

Pata Negra

Pecorino

Pescara Cucina Italiana

Petiscaria do Victor

Petit Château Restaurante

Pimenta Brasserie

Pobre Juan

Praça do Victor

Qceviche!

Quintal do Porco

Rei do Camarão

Scavollo

Street 444 | Batel

Street 444 | Patagônia

Sugiro Sushi

Swadisht Cozinha Indiana

Terra Madre

Thai Restaurante Thailandês

Trovatta

Veg e Lev

Vindouro

Z Sushi