O festival que reúne o melhor da gastronomia curitibana vai precisar esperar um pouco mais para começar. Previsto para acontecer a partir desta sexta-feira (5 de março), o Festival Bom Gourmet foi prorrogado para o dia 19 de março, depois de decretada pelo governo estadual, a suspensão do funcionamento de serviços não-essenciais, entre eles os restaurantes. O decreto estadual, que foi acatado pela Prefeitura de Curitiba, vigora até o dia 8 de março.

Desta forma, a previsão é de que o Festival Bom Gourmet seja realizado de 19 de março a 11 de abril, mas pode sofrer nova alteração de dada, caso permaneçam as restrições atuais.

Com muitas novidades, a 13ª edição do Festival Bom Gourmet traz 71 restaurantes participantes, que passam a oferecer menus completos e exclusivos, com entrada, prato principal e sobremesa, a preços fixos de R$ 49,90, R$ 69,90 e R$ 89,90.

Segurança

O Bom Gourmet sempre tomou todos os cuidados necessários para garantir a proteção dos clientes e funcionários dos restaurantes participantes neste momento de pandemia. Desde a última edição em outubro de 2020, tem recomendado reservas antecipadas como uma das medidas de segurança, reforçando a necessidade de cuidado para que a experiência nos restaurantes seja a mais segura possível.

Além das reservas, a recomendação é seguir todos os protocolos que este momento exige, como a utilização de máscaras dentro dos restaurantes, exceto quando estiver consumindo, higienização das mãos e do uso de álcool gel, além de manter o distanciamento e evitar aglomerações.

Os restaurantes participantes também vão disponibilizar os menus digitais do Festival. Basta escanear o QR Code do display que estará nas mesas para acessar o conteúdo do seu celular.