Saborear menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) por apenas R$ 49,90 não parece ser realidade, mas na 15ª edição do Festival Bom Gourmet é, sim! Com o objetivo de valorizar o que há de melhor na gastronomia curitibana, o evento é pensado, também, para agradar a todos os clientes – e trazer opções para todos os bolsos.

+ Veja mais: Queridinho dos curitibanos, mignon é a estrela em pratos do Festival Bom Gourmet

O Festival Bom Gourmet vai até dia 3 de abril. Os restaurantes oferecem menus exclusivos completos – com entrada, prato principal e sobremesa – a preços fixos de R$ 49,90, R$ 69,90 e R$ 89,90.

Com a intenção de valorizar os restaurantes e profissionais do setor, além de atender a todos os gostos, o Festival Bom Gourmet funciona para almoço e jantar em todos os dias da semana, de acordo com o horário de funcionamento das casas participantes.

+ Veja também: De Jorge e Matheus a Raça Negra, de Seu Jorge a Cabaré; Country Festival anuncia atrações

Preparamos uma lista dos restaurantes participantes que servem o menu do Festival a preço fixo de R$ 49,90. Confira e aproveite!

Donna Taça

Foto: Rodrigo Pierrot/Gazeta do Povo

O almoço no Donna Taça no Festival Bom Gourmet é servido de terça a domingo, das 12h às 15h30. Os clientes podem escolher dentre duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas por apenas R$ 49,9. Uma deliciosa combinação é o petit gâteau de queijos brasileiros, seguido de nhoque Cacio Pepe e, para finalizar, o Crème brûlée brut.

Veg e Lev

Foto: Fernando Zequinão / Gazeta do Povo

Aberto para o almoço, das 11h às 15h, de segunda a sábado, o Veg e Lev oferece uma combinação de pratos focados na alimentação saudável. Dentre as opções, estão a arepa com cogumelos, seguida de penne ao salmão e shiitake, e, para fechar com chave de ouro, a tradicional receita de banoffee.

La Boca

Foto: Fernando Zequinão / Gazeta do Povo

Em funcionamento das 9h às 23h, de terça a sábado, o La Boca serve o menu do Festival por R$ 49,90, tanto no almoço quanto no jantar. Os destaques são o ceviche de peixe branco, como entrada, o filé de fraldinha ao molho mostarda com batatas rústicas, para o prato principal, e, de sobremesa, a torta artesanal de maracujá com ganache de chocolate meio amargo.

Valais Koffee

Foto: Fernando Zequinão/Gazeta do Povo

No Valais Koffee, o almoço do Festival Bom Gourmet é servido a R$ 49,90 todos os dias da semana. Dentre as opções estão: o mix de folhas nobres, como entrada; o filé de frango a le cordon bleu com risoto de limão-siciliano, como prato principal; e o mini churros com doce mineiro, de sobremesa.

Pimenta Brasserie

Foto: Fernando Zequinão/Gazeta do Povo

Das 12h às 15h, todos os dias da semana, o almoço do Festival é servido por R$ 49,90, no Pimenta Brasserie. As opções do menu incluem ostras gratinadas, baião de dois e Crème brûlée Pimenta.

Trovatta

Tanto o almoço quanto o jantar são servidos a R$ 49,90, no Trovatta, todos os dias, de acordo com o horário de funcionamento da casa. A sugestão de menu é a salada trovatta, seguida do polpetone à parmegiana e, por fim, o canolli com creme de baunilha.