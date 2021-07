A 13ª edição do Festival Bom Gourmet começa na próxima sexta-feira (23) com a participação de mais de 60 restaurantes de Curitiba, depois de meses de espera. Previsto inicialmente para março deste ano, o evento precisou ser adiado por causa da evolução da pandemia.

Agora, com o avanço da vacinação e a crescente diminuição dos casos de covid-19 na cidade, o festival entra em cena, mas respeitando todos os protocolos necessários para garantir uma experiência segura a todos os clientes que aguardaram para conferir o recorte do melhor da gastronomia curitibana, com menus completos e exclusivos a preços fixos de R$ 49,90, R$ 69,90 e R$ 89,90 para almoço e jantar.

Gnocchi recheado com mousse de gorgonzola ao molho tri funghi e brotos de rúcula do Jardim Secreto. Foto: Fernando Zequinão/Gazeta do Povo

As reservas antecipadas para o Festival Bom Gourmet seguem como a melhor opção para quem quiser conferir as atrações desta edição. Em alguns restaurantes, inclusive, será possível reservar sua mesa por meio do site www.festivalbomgourmet.com.br ou do aplicativo do Festival Bom Gourmet, disponível para Android e iOS.

A relação dos 60 restaurantes participantes, que inclui nove estreias, e os menus completos com entrada, prato principal e sobremesa poderá ser conferida a partir da próxima terça-feira (20) também no site e app do Festival. Além da variedade de opções para todos os gostos, uma das novidades desta edição é a inclusão de menus vegetarianos completos por muitos restaurantes, pensados especialmente para o evento.

Em breve, o Bom Gourmet traz mais detalhes desta 13ª edição do Festival Bom Gourmet, que tem o patrocínio da Stella Artois, Laguna e Gold Food Service, com apoio da Moncloa e da Ouro Fino.

Polvo grelhado com batatas coradas do Ícaro Casual Greek Food é uma das atrações do 13º Festival Bom Gourmet. Foto: Fernando Zequinão/Gazeta do Povo

