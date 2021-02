O Festival Bom Gourmet está de volta e com muitas novidades. De 5 a 28 de março, você pode conferir um recorte do melhor da gastronomia curitibana em mais de 70 restaurantes participantes, que passarão a ofertar menus completos e exclusivos a preços fixos de R$ 49,90, R$ 69,90 e R$ 89,90.

É isso mesmo. Além de um número recorde de participantes, esta edição do Festival apresenta três faixas de valores para os menus que trazem entrada, prato principal e sobremesa, com opções para o almoço e jantar. Novos restaurantes também entram na lista do Festival. A relação completa de estabelecimentos e menus poderá ser conferida a partir do dia 1º de março no site www.festivalbomgourmet.com.br ou no aplicativo Festival Bom Gourmet, disponível para Android e iOS.

O Jamie’s Italian Curitiba está de volta ao Festival Bom Gourmet com pratos exclusivos com a chancela do chef britânico Jamie Oliver, como o salmão assado com purê de abóbora e alho-poró e vagem salteada.Foto: Guto Souza

Há opções para todos os gostos e estilos. Restaurantes italianos, franceses, indianos, orientais, suíços, mediterrâneos e casas especializadas em fondue, carnes e frutos do mar fazem parte desta edição que tem outra novidade. A partir deste ano, além da inclusão de restaurantes vegetarianos, outros participantes também optaram por desenvolver opções sem carne ou proteína animal em menus exclusivos, pensados especialmente para o Festival.

Com opções vegetarianas e veganas no menu, o Veg e Lev retorna ao Festival com pratos como a moqueca de pupunha, servida com arroz-cateto, arroz vermelho e farofa de banana-da-terra com coco. Foto: Fernando Zequinão

Segurança

Para tornar a experiência ainda mais segura em cada restaurante, o Festival Bom Gourmet reforça os cuidados com a saúde. As indicações são para os restaurantes e, também para você. Por isso, antes de ir a um restaurante participante, faça sua reserva antecipada e garanta todos os protocolos, como o uso de máscara (exceto quando estiver se alimentando), distanciamento e álcool em gel.

A 13ª edição do Festival Bom Gourmet tem o patrocínio da Stella Artois, Laguna e Gold Food Service, com apoio da Moncloa e da Ouro Fino.