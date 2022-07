Após 3 anos, o “Festival da Batata Frita” do Garden está de volta! O evento acontece entre os dias 4 e 10 de julho, nas duas unidades da marca: Garden São Francisco e Garden Soho. Serão 5 opções salgadas e 2 doces, todas com preço fixo de R$ 16,90 a porção. Na última edição do festival foi vendida mais de 1 tonelada de batata frita.

+ Leia mais: Pizzaria Maluca é atração de julho em shopping de Curitiba

As opções salgadas são:

Batata Cheddar e Bacon (batata frita coberta com queijo cheddar e bacon);

Batata Estrogonofe (batata frita coberta com estrogonofe de carne);

Batata Pizza (batata frita coberta com queijo, presunto e orégano);

Batata Curitibana (batata frita coberta com “vina”, queijo e batata palha);

Batata Mexicana (batata coberta com tortilla, queijo e chilli).

Para quem gosta da combinação doce:

Batata de Paçoca (batata frita coberta pedaços de paçoca e leite condensado);

Batata Ninho e Nutella (batata frita coberta com creme de avelã e leite em pó).

Além disso, o bar tem opções como os famosos hambúrgueres, porções, chopes, drinks e muito mais.

O Garden São Francisco fica Avenida Jaime Reis, 22, bairro São Francisco. Informações (41) 3121-2730. O Garden SOHO fica na Alameda Princesa Izabel, 1399.