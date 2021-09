Servida na maioria dos bares e botecos curitibanos, a famosa Carne de Onça é tradição há mais de 80 anos. A receita leva carne de boi crua e moída (não é de onça mesmo, fique susse!), servida sobre fatias de broa e coberta de cebola e cebolinha.

O prato está completando cinco anos como Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba e para comemorar a data, a Curitiba Honesta, portal de gastronomia que realizou as pesquisas para elevar o prato a patrimônio, promove a quinta edição do Festival de Carne de Onça, de 21 de setembro a 10 de outubro. Participam 30 bares da cidade, servindo suas versões para o tradicional petisco ao valor fixo de R$ 19 a porção.

Segundo Sergio Medeiros, editor do portal Curitiba Honesta, “o objetivo do festival é principalmente ajudar o setor de gastronomia em sua retomada e cada vez mais fortalecer a carne de onça como nosso patrimônio cultural”. A Curitiba Honesta realiza anualmente vários festivais gastronômicos, entre eles também o Festival do Pão com Bolinho (também muito típico da cidade), Circuito do Sanduíche, Festival do Pêéffe e Circuito de Pizzas.

A Carne de Onça lembra três receitas internacionais muito conhecidas: o Hackepeter alemão, o Steak Tartare francês e o Quibe Cru libanês. Porém, como é servido em Curitiba, é algo próprio da cidade. A iguaria curitibana é feita da seguinte forma: uma fatia de broa preta, coberta com carne bovina moída (normalmente patinho), cebola branca cortada fininha, cebolinha verde picada, temperada com sal, pimenta do reino e regada com bom azeite de oliva extravirgem.

No Festival, cada cozinheiro traz sua versão, com temperos e ingredientes que agregam sabores, mas tem tirar a essência do prato. O 5º Festival de Carne de Onça tem o patrocínio da Gold Food Service, Roots Cerveja Artesanal e o Apoio do Instituto de Turismo de Curitiba, Curta Curitiba e Abrasel-PR.

Origem da “Carne de Onça”

A carne de onça tornou-se Patrimônio Cultural e Imaterial Curitiba em setembro de 2016. A pesquisa e encaminhamento foram feitos por Sérgio Medeiros, um entusiasta da gastronomia curitibana. Na pesquisa, Medeiros descobriu a verdadeira história da carne de onça.

Na década de 40, existia um time que foi várias vezes campeão paranaense, o Britânia. Seu diretor era o Cristiano Schimidt. Além do time, ele era dono de um bar na Marechal Deodoro, chamado Toca do Tatu – seu apelido. Para comemorar as vitórias do Britânia, o Schimidt, que não pagava bicho, fazia uma baciada de carne crua e colocava sobre fatias de broa, junto com cebola branca e cebolinha picadas, e servia para os jogadores.

Um belo dia, Duia, o goleiro, reclamou: “Poxa, Schimidt, você só serve essa carne aí que nem onça come!”. Pronto! Estava criado o nome do petisco que todos os clientes da Toca do Tatu começaram a pedir e que hoje é servida nos bares da cidade.

Confira descrição e fotos de todos os participantes!

A Ostra Bêbada

Carne bovina moída, cebola roxa, cebolinha, alcaparrone, emulsão de mostarda preta, pimenta dedo de moça e flor de sal servido na broa preta.

Rua Desembargador Ermelino de Leão, 95 – Centro (41) 3322-0940. Terça a sábado das 11h às 22h. Domingo das 11h às 16h. Atende também na Mercadoteca ; Rua Paulo Gorski 1309 – Mossunguê. @aostrabebada

Academia das Cervejas

Broa de centeio, carne moída de patinho sem gordura, alcaparras, cebola roxa, cebolinha, mix de mostardas amarela e escura, azeite de oliva e o tempero especial da casa.

Avenida Senador Souza Naves, 851 – Cristo Rei – (41) 3155-6631. Terça a sexta das 15h às 22h. Sábado das 11h às 22h. Domingo das 11h às 18h. @academiadascervejas

Armazém Santa Ana

Carne moída de patinho, cheiro verde, pepino azedo, vinagrete, pimenta biquinho, limão, geléia de pimenta, mostardas escura e amarela, maionese e catuchup em duas fatias de broa preta.

Avenida Senador Salgado Filho, 4460 – Uberaba – (41) 3024-5320 – Segunda a sexta das 14h às 23h. Sábado das 10h às 21h. @armazem_santa_ana

Bar do Dante

Patinho moído, tempero da casa, cebola branca, broa alemã, cebolinha, e azeite de oliva.

Rua Conselheiro Carrão, 194 – Juvevê – (41) 3078-4820- Segunda a sexta das 16h30 às 22h. @bardodantecwb

Barbaram

Patinho moído, três fatias de broa, cebolinha, cebola, maionese de alho, raiz forte (krhin),azeite de oliva e mostarda escura.

Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro- (41) 3322-2912 – Segunda só delivery: 18h às 21h50. Terça feira das 18h ás 23h30. Quarta e quinta das 12h às 14h30 e 18h às 23h30. Sexta das 12h às 14h30 e 17h30 à 00h. Sábado 12h à 00h. Domingo 16h às 22h. @barbaran_ucrania

Baroneza

Patinho moído, cebola, cheiro verde, alho moído, páprica, azeite de oliva, mostarda escura na servido na broa.

Rua Conselheiro Carrão, 279 – Juvevê – (41) 3352-9327 – Segunda a Sábado das 16h às 22h @barbaroneza

Bodesza

Carne moída especial com temperos da casa, cebola roxa, cebolete picadinha, pimenta biquinho, servida no pão integral.

Avenida Iguaçu, 4399 – Vila Izabel – Souq Curitiba Gastronomia – (41) 9998-7781- Terça a sexta das 17h às 22h. Sábado e domingo das 11h às 23h. https://www.instagram.com/bodezsacomidadeboteco/

Brazil Craft Food

Carne de patinho, cebola branca, cebolinha, sal, pimenta do reino, azeite de oliva, tempero especial da casa e mostarda escura servido na broa australiana.

Rua João Rodolfo Schlenker 354 – Loja 01 e 02 – Agua Verde – (41) 99649-5509 – Quarta à sábado das 17h às 23h. @brazilcraftpub

Burguer Bar

Prato servido na broa úmida, preparado com carne vermelha magra, temperado com cebola branca, cebolinha, e segredos do chef. Acompanha mostarda escura. Para consumo no local de “carne de onça” ganha uma dose de cachaça artesanal mineira.

Rua Francisco Derosso, 1095 – (41) 3082-8229 / Whats: 99807-2528. Segunda a sábado das 18h às 23h. @ burguer.bar

Canabenta

Patinho moído, cebola roxa, azeite de oliva, sal, pimenta do reino, pimenta biquinho, cebolinha, broa, ovos de codorna, mostarda escura e amarela, limão e o toque do chef.

Rua Itupava, 1431 – Alto da XV – (41) 3019-6898. Segunda a quinta das 17h à 01h.Sábado do 12h à 01h. Domingo 12h às 22h ( tem Couvert Artístico). @canabenta

Cartolas

Broa, patinho moído, cebola branca, pastinha especial de alho, cebolinha, sal, pimenta do reino, conhaque, páprica picante e azeite de oliva.

R. Emiliano Perneta, 880 – Batel – (41) 3209-6982. Segunda a sexta das 11h15h às 15h e 17h às 23h30. Sábado das 16h às 23h. Domingo das 15h às 22h. @cartolassportsbar

Charles Burguer

Carne patinho especial, ovo, lâminas de cebola branca picadas, cebolinha verde, mostarda escura e pimenta biquinho na fatia de broa integral. Acompanha pimenta e azeite de oliva. Cobertura de cebola branca, cebolinha e pimenta biquinho.

Av. Candido Hartmann, 392 – Mercês – (41) 3339-4771 – Segunda a sábado das 11h à 0h. Domingo das 17h à 0h. @charles_burguer

Dom Cervantes

Broa de centeio, carne patinho moído, sal, pimenta do reino, azeite de oliva, cebola branca, cebolinha, mostarda escura, conhaque e o ingrediente secreto da casa.

Rua Jacarezinho, 441 – Mercês – (41) 3029-4411 – Terça a sábado das 17h às 23h. @domcervantesbeer

Green Gate

Carne moída especial com tempero do Chef, cebola branca, cebola roxa, mostarda escura e azeite de oliva na broa especial de centeio. Acompanha mostarda escura.

Avenida dos Estados, 1214 – Portão – (41) 3503-1840. Terça a sexta das 17h às 23h. @greengatebar

Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas

Carne bovina moída com temperos especiais da casa, cebola e cheiro verde picadinhos servido na broa úmida. Acompanham vários molhos.

Avenida dos Estados, 630 – Agua Verde- (41) 3013-7177. Segunda a Sábado das 18h às 23h. @hamburgueriaaguaverde.

Rua Capitão Leônidas Marques, 1278- Jardim das Américas – (41) 9 8403-7120 Segunda a sábado das 18h às 23h. @dasamericashamburgueria

Jabuti

Carne bovina ( patinho ) moída e temperada com sal, pimenta do reino, molho inglês e azeite de oliva, sobre uma fatia de broa de centeio, com cebola, cebolinha e pimenta biquinho.

Rua Professor Assis Gonçalves, 1506- Agua Verde – (41) 3229-5054. Segunda a sexta das 17h às 01h. Sábado das 17h30 às 01h. @jabutibar

Jackson Assados

Alcatra fresca moída na hora, cebolinha verde, cebola picadinha, pimenta do reino, azeite de oliva, sal, mostarda escura e broa de centeio.

R. do Contorno, 877 – Jardim das Acácias, Quatro Barras – PR. (41) 99963-9236 – Terça a quinta das 11h30 às 14h30. Sexta das 11h30 às 14h30 e 19h às 22h. Sábado das 11h30 às 16h e 18h às 22h. Domingos e feriados das 11h30 às 18h. @Jackson_assados

Maia Box & Oba Gastronomia

Carne de patinho temperada com cebola picadinha, páprica defumada, cachaça Salina, azeite, sal, pimenta ,cebolete polvilhada com flor de sal, servido na broa especial.

Avenida Sete de Setembro, 1865 – box 201 – Mercado Municipal – Centro – (41) 3362-9065 – Conforme o horário de funcionamento do Mercado Municipal de terça à sábado das 8h às 18h. Domingo das 8h às 13h. @maiaboxcuritiba e @obagastronomiaoficial

Mas Será o Benedito?

Carne de Urso Benedito: Broa escura especial, blend de carne bovina de primeira temperada com sal e pimenta preta moída, linguiça blumenau, cebola roxa em pequenos cubos, cebolinha verde picada e azeite extra virgem. Acompanha molhos de mostarda escura e azeite extra virgem.

Rua Doutor Pamphilo D’Assumpção,128 – Rebouças- (41) 99615-6722. Segunda a sábado das 17h à 00h. @masseraobeneditobar

Mavy Pub e Mavy Pub Mondri – São José dos Pinhais

Pão de centeio, patinho moído, azeite de oliva, sal, pimenta, cebola branca, cebolinha, mostarda escura, pimenta biquinho. Acompanha torresmo pururuca e batata cross trax.

Rua: Laura Belino Vieira – Bairro Afonso Pena -São Jose dos Pinhais- (41) 98459-2587 – Segunda a Sábado das 17h às 23h @mavy_pub

Avenida Rui Barbosa, 5813 – Terça a quinta das 17h às 23h. Sexta e sábado das 12h à 00h. Domingo das 12h às 23h30. @mavy_pub

Quermesse

Tradicional carne de onça temperada com pimenta do reino, sal, cebola branca e cebolete. Servida com canapés de massa crocante de pastel polvilhada com lemon pepper.

Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro – (41) 3026-6676 – Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado e domingo das 11h30 à 0h. @barquermesse

Quintal 68

Broa de alfarroba, patinho moído, mix de cebola, cebolinha, azeite de oliva, mostarda dijon e creme de alho.

Rua Hedwirges Sophia Walesco, 68 – Xaxim – (41) 9 9750-2131. Terça a domingo das 18hàs 23h. @quintal68

Rancho da Joaninha (delivery)

Pão artesanal de fermentação natural, carne moída de angus, cebola branca, cebolete, cheiro verde, pimenta do reino, pimenta biquinho, azeite de oliva e o tempero especial da casa.

(41) 99623-8848 – Só delivery. Segunda a domingo das 15h às 23h. Observação: o pão de fermentação natural é assado no dia. @ranchodojoaninha

Silzeus

Carne bovina (patinho) temperada com toque de azeitonas picadas, cebola branca, cebolinha verde picadinha, azeitona preta e azeitona verde, pimenta biquinho e mostarda escura, servida na broa.

Via Veneto, 500 – Santa Felicidade – (41) 3077-2953- Segunda a sexta das 16h30 às 23h30. Sábado e domingo das 11h30 às 23h30. @silzeu_bar

The Barbecue

Tradicional broa de centeio com carne moída selecionada (levemente temperada) coberta por um mix de cebolinha e cheiro verde, regada com azeite extra virgem. Acompanha lascas de Chicken Bacon e maionese verde de alho.

Av. Silva Jardim 4019 – Seminário – (41)3027-7492. Terça a sexta das 18h às 22h. Sábado 12h às 22h. @the.barbecue.br

Ushuaia

Patinho moído (carne magra), cachaça, páprica espanhola, cebola branca, cebolete, broa de castanha e nozes levemente tostada na chapa com azeite de oliva e mostarda escura.

Rua Paulo Gorski, 826 – Mossunguê – (41) 9 9199-5114. Terça a sexta das 17h às 00h. Sábado das 12h às 16h. @ushuaiabarcuritiba

Wit Bar

Patinho moído, linguiça Blumenau, cebola, alho, cebolinha bem fininha, azeite de oliva servido na broa integral e mostarda escura para acompanhar.

Rua Itupava, 1163 – Alto XV – (41) 3042-3979. Terça e quarta das 18h à 00hr. Quinta e sexta das 18h às 03h. Sábado das 12h às 17h e das 19h às 03h. Domingo das 17h às 03h. @witbarcuritiba

Zeppe Focacceria

Broa polonesa artesanal úmida com multigrãos de produção própria, carne bovina crua moída especial, azeite de oliva espanhol extra virgem, cebola branca e alho bem picadinhos, cebolinha fresca, páprica doce, mix de pimentas especial da casa e sal. Acompanha mostarda escura.

Rua Paulo Gorski, 1309 na Mercadoteca – Mossunguê – (41) 9 9193-0703. Atendimento: Terça a Quinta das 17h às 23h. Sexta e sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 20h. @zeppefocacceria

Serviço!

5° Festival de Carne de Onça de Curitiba

De 21 de setembro a 10 de outubro de 2021

#festivaldecarnedeonça

Informações: www.curitibahonesta.com.br

Instagram @curitibahonesta

Facebook: https://www.facebook.com/curitibahonesta