Pelo sexto ano consecutivo, a Cantina do Délio vai promover o Festival da Polenta, com uma seleção de pratos preparados com um dos insumos mais conhecidos da culinária italiana. O diferencial dessa edição – que deveria ter iniciado no início de junho, mas que foi adiado devido ao agravamento da pandemia da covid-19 – é de que o restaurante optou por seguir à risca a tradição italiana e utilizar a “tafferia”, a tábua de madeira usada pelos italianos mais tradicionais para servir a polenta.

A partir do dia 16 de junho, os apaixonados pelo alimento derivado do milho poderão aproveitar o festival no próprio restaurante, localizado na Rua Itupava, ou por delivery e escolher uma das sete opções preparadas pelo chef Délio Canabrava e sua equipe.

Preparado com fubá, como manda a tradição, a polenta da Cantina é suave e cremosa, ganhando um sabor único com os molhos que acompanham cada opção. Para os fãs de carne, as versões preparadas com Linguiça Blumenau, Bolognesa, Frango, Ossobuco e Rabada certamente serão as preferidas. Mas ainda há opção do molho de Queijos e Cogumelos, que podem ser a opção para os vegetarianos ou veganos.

Como sugestão de entrada, mais polenta, dessa vez a versão frita que acompanha um molho de queijo gorgonzola (vendido à parte, R$ 22). E para finalizar, a sugestão do restaurante obviamente é uma fatia da Banoffi produzida na Banoffi, confeitaria anexa ao restaurante e comandada pela esposa de Délio, a chef Renatta Ferian.

O valor do festival – que vai até o final do mês de junho – é R$ 59 por prato. Os interessados poderão consumir no restaurante ou pedir pelo delivery próprio, acessando o site cantinadodelio.com.br – para o primeiro pedido, há um desconto de 15% no valor final.