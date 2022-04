O céu de cinco bairros de Curitiba vai receber um divertido Festival de Arremesso de Avião de Papel, neste sábado (30), dentro das brincadeiras tradicionais dos Jogos do Piá coordenadas pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

As brincadeiras serão feitas das 14h às 17h30 de sábado (30), nos seguintes locais:

Praça Mário Vendramel – Rua Esperando Domingos Foggiatto, Prado Velho

Centro de Iniciação Esportiva – Parque Olímpico Cajuru, Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510

Praça Zumbi dos Palmares – Rua Lothario Boutin, 259, Pinheirinho

Praça Enoch Ramos – Rua Davi Xavier da Silva, 595, CIC

Esquina das ruas Vergília Calixto e Pedro Calisto – no Umbará

Além dos aviãozinhos, os curitibinhas vão poder brincar com bilboquê (esfera de madeira presa por uma corda que precisa ser encaixada no suporte). Também haverá pipa, carrinho de rolimã, futebol de botão, ping pong, bets, jogo da velha, perna de pau, futebol com golzinho ou tijolo, brinquedos infantis, jogos gigantes de tabuleiro (xadrez, dama e trilha), cama elástica e pinturinha no papel kraft.

Todas as brincadeiras são gratuitas. Em caso de chuvas as ações são suspensas e um aviso será divulgado nas redes sociais da Prefeitura.

Profissionais da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) estarão nos cinco locais para orientar as atividades recreativas. Os Jogos do Piá foram criados pela gestão do prefeito Rafael Greca em 2018.

