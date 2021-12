Tradição familiar e receitas que passaram de mãe para filha. Essa é a essência da Matrioska Cucas & Bolos, que acaba de completar 40 anos de confeitaria e de preservação das receitas da Dona Ludmila, a matriarca, ucraniana refugiada da Segunda Guerra Mundial. Para celebrar a data e inaugurar oficialmente a nova loja, localizada no bairro Juvevê, acontece nos dias 11 e 12 de dezembro, a 4ª edição do Festival de Cucas.

Serão 40 sabores: as tradicionais de banana, uva, goiabada, doce de leite e farofa não podem faltar. Tem opções também como abacaxi e creme, abacaxi com coco, banana com Nutella, banana chocolate e creme, banoffe, browniecuca, chocolate, churros, coco com castanha e caramelo salgado, nata com canela, damasco com creme, frutas vermelhas com creme de nata, floresta negra, maçã com creme, maçã com doce de leite, morango com creme de nata, morango com Nutella, Marta Rocha, Ninho com Nutella, pé-de-moleque, quindim, queijadinha, ricota com passas, strogonoff de nozes.

E cucas salgadas com abobrinha e ricota, alho e óleo, linguiça Blumenau, bacon, couve-flor gratinada, marguerita, palmito, pizza, tomate com queijo, e vina. E ainda, há opção de cuca vegana de banana, sem trigo e sem açúcar.

As cucas são feitas artesanalmente, sem conservantes, e se destacam pela massa macia e úmida e pela cobertura sempre fresca e muito saborosa.

Os clientes encontrarão também bolos caseiros, recheados e confeitados, biscoitos e acompanhamentos, como cafés, refrigerantes e sodas. E os biscoitos de Natal, de diversos tipos em embalagens temáticas.

“Resgatamos o verdadeiro sabor de infância com produtos caseiros como aqueles feitos na casa da mãe e da vó, recheados de carinho”, explica Lilian Graciano, filha da Dona Ludmila e responsável por dar continuidade aos sonhos da família confeiteira. Lilian é especialista em cucas, pós-graduada em gastronomia autoral pela PUC-RS.

Ambiente

Com um deck amplo e mesas ao ar livre em uma das esquinas mais charmosas da cidade, na divisa entre o Juvevê e o Alto da Glória, a Matrioska é uma nova opção de doceria e café para os curitibanos.

História

Sabores de Cuca à disposição no Matrioska. Foto: Divulgação

O nome escolhido diz muito sobre o conceito da doceria, Matrioska representa a figura materna e na doceria curitibana, as principais receitas são criações da Dona Ludmila e que ainda fazem muito sucesso, como é o caso das cucas e dos biscoitos amanteigados, em especial o casadinho de goiabada.

A família Graciano já teve confeitaria nos bairros Hauer e Guabirotuba e uma banca na feira do Juvevê por mais de 30 anos. Por isso, a localização atual tem um significado muito importante. “Há mais de 30 anos, meu pai sempre dizia que sonhava em abrir um negócio nesta casa, e hoje, aqui estamos, realizando o sonho do seu Graciano”, comenta Lilian.

A casa funciona nas terças, das 13h às 18h30; de quarta a sábado, das 10h às 18h30 e domingos, das 14h às 18h.

Serviço

Festival de Cucas – 40 sabores

Quando: de 11 a 12 de dezembro

Onde: Matrioska Cucas & Bolos – Rua Augusto Stresser, 318 – Alto da Glória (Esquina da Feira de Sábado)

Funcionamento: terças, das 13h às 18h30; de quarta a sábado, das 10h às 18h30 e domingos, das 14h às 18h.

Encomendas pelo Whatsapp – 41 98894-9266