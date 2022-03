Melhor que uma programação farta e descentralizada, só uma programação com muitos espetáculos gratuitos. E opções não faltam no 30º Festival de Curitiba. As mostras Ave Lola (Bacacheri), Mostra Pôr-do-Sol (São Luiz do Purunã), Circuito Espaço Aberto (São Francisco), Festival Na Rua (vários bairros e cidades da região metropolitana) e Mostra Rumo de Cultura (São Francisco) são compostas, em sua maioria, por peças de teatro de comédia ou drama, shows, musicais, leituras dramáticas, teatro de bonecos e stand-up comedy.

Confira abaixo os detalhes de cada mostra:

LEIA TAMBÉM:

>> Com ocupação máxima liberada, Festival de Curitiba já tem espetáculos esgotados

>> Fabio Porchat, Thiago Ventura, Danilo Gentili e outras estrelas do humor estarão no Risorama

6ª Mostra Ave Lola

Todas as apresentações são no estilo Pague Quanto Vale, com programação diária na Tenda Ave Lola, no Bacacheri, do dia 1º a 10 de abril. Há uma peça contemporânea, música, festa, espetáculos de marionetes e leitura dramática. As atrações vão desde um show da fanfarra Bananeira Brass Band, no dia 2 de abril, às 22h, até uma estreia nacional da peça Frankenstein, da companhia chilena Viajeinmóvil, nos dias 4, 5, 6 e 7 de abril, às 19h. Esta é a sexta edição da Mostra Ave Lola, e todos os espetáculos serão ao ar livre.

Serviço

Tenda Ave Lola – Associação Eunice Weaver do Paraná, R. Dr. Alarico Vieira de Alencar, 10, Bacacheri. De 1º a 10 de abril. Programação completa neste link.

Circuito Espaço Aberto

O Circuito Espaço Aberto terá atrações em diferentes lugares entre os dias 29 de março a 10 de abril. Há espetáculos gratuitos e outros que aceitam uma contribuição ao final. Em alguns casos, em lugares fechados, é preciso chegar cedo para conseguir o ingresso.

A Mostra Seu Nariz, tem peças de comédia, palhaçaria, improviso, circo e drama, com pelo menos um espetáculo por dia no Espaço Fantástico das Artes, a partir do dia 31 de março. A Praça João Cândido, também no bairro São Francisco, recebe duas apresentações de palhaços ao meio-dia dos domingos 3 e 10 de abril.

O Teatro EBANX Regina Vogue, no Rebouças, terá duas apresentações que aceitam contribuição espontânea dos espectadores. Uma delas é a peça infantil “A Roupa Nova do Rei”, baseada no conto de fadas publicado em 1837 pelo dinamarquês Hans Christian Andersen, no domingo, 3 de abril, às 16. A outra é o stand-up comedy “Casamento É…” do ator Marco Zenni, no dia 6 de abril, 20h30.

Outros espetáculos gratuitos são o show de lançamento do álbum “Claro_Movimento”, do Grupo Fato nos dias 7, 8 e 9 de abril às 19h na sala Black Box; o musical “Aracy – A Voz de Noel”, da Companhia Stavis-Damasceno, no dia 3 de abril às 16h na Casa do Damaceno; e “Se a Memória não me Falha”, uma leitura dramática em duas sessões no dia 4 de abril, uma às 17h e outra às 19h, no Espaço de Arte. No Teatro Novelas Curitibanas, no bairro São Francisco, a peça trágica “Fronteira” é apresentada nas noites do dia 1, 2 e 3 de abril às 20h.

Serviço

Circuito Espaço Aberto. De 29 de março a 10 de abril, com espetáculos gratuitos e outros com contribuição voluntária (Pague Quanto Vale). Programação completa aqui.

Espaço Fantástico das Artes – Rua Trajano Reis, 41, São Francisco.

Praça João Cândido – Entre as ruas Jaime Reis e Kellers, próximo ao Largo da Ordem.

Teatro EBANX Regina Vogue (Shopping Estação) – Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças.

Sala Black Box – Centro Cultural Sistema FIEP – Unidade Dr. Celso Charuri – R. Paula Gomes, 270, São Francisco.

Casa do Damaceno – Rua 13 de maio, 991, São Francisco.

Espaço de Arte – Rua Alberto Folloni, 1.534, Ahú.

Teatro Novelas Curitibanas – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222, São Francisco.

Mostra Pôr do Sol

A Mostra Pôr do Sol começou em 11 de março e segue até o dia 16 de abril, sempre às 20h, no Campo das Artes, em São Luís do Purunã, a 60 quilômetros de Curitiba. Toda a programação é gratuita e, nos dias de espetáculo, há um ônibus gratuito que sai da Praça Santos Andrade às 17h. A ideia é que o público chegue para ver o pôr do sol às 18h, conheça a estrutura do Campo das Artes e depois assista à peça da noite. São três as peças para os próximos finais de semana:

“Contos”, da Cia. Ilimitada, nos dias 1º e 2 de abril; a estreia nacional de “Marcio Juliano Outro Samba”, nos dias 8 e 9 de abril; e “O Arquipélago”, da Súbita Companhia, nos dias 15 e 16 de abril.

Serviço

Campo das Artes – Estrada da Lage, 370, São Luiz do Purunã. Dias 1º, 2, 8, 9, 15 e 16 de abril, a partir das 17h. Programação completa aqui. Nos dias de espetáculo, há ônibus gratuito com saída da Praça Santos Andrade às 17h e retorno às 23h ao mesmo ponto.

Festival na Rua

Toda a programação da mostra Na Rua é gratuita e acontecerá em sete pontos de Curitiba e dois na Região Metropolitana: Praça Santos Andrade; Ruínas São Francisco; Boca Maldita; Largo da Ordem; Praça Rui Barbosa; Parque Barigüi; Centro Cultural Boqueirão; Calçadão São José; e Parque Cachoeira Araucária. A programação, extensa em todos os pontos, vai do dia 1º ao dia 9 e cada lugar terá horários e propostas muito distintas entre si. Confira a programação completa aqui.

Interlocuções – Mostra Rumo de Cultura

Na Sala Black Box do Centro Cultural FIEP, 12 artistas apresentam o projeto de construção de uma tetralogia na Ocupação te(a)trologia. Os ingressos são liberados uma hora antes do espetáculo. São quatro encontros, cada um com uma proposta, da apresentação da peça People vs. People às 19h dos dias 30 de março a 4 de abril à exibição de um documentário, uma oficina e laboratório.

Serviço

Sala Black Box – Centro Cultural Sistema FIEP – Unidade Dr. Celso Charuri – R. Paula Gomes, 270, São Francisco.