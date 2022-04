A nova edição do Olhar de Cinema – Festival de Curitiba, que acontece entre os dias 1º a 9 de junho, está com inscrições abertas para voluntários que têm interesse em auxiliar na produção e organização de um dos mais importantes festivais de cinema do Brasil. Os interessados devem ser maiores de 18 anos e residentes em Curitiba. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de maio por este link aqui.

Os aprovados terão a oportunidade de atuar em diferentes áreas do festival, compondo a equipe de apoio de produção, comunicação, logística, atendimento, programação, entre outros, recebendo ainda auxílio para alimentação e transporte, além de uma credencial do evento que dá direito a conferir até duas sessões de cinema por dia.

A 11ª edição do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba tem patrocínio da Sanepar, Compagas, Copel, Uninter e Peroxidos do Brasil; apoio do Grupo Servopa e Tintas Verginia; apoio cultural do Projeto Paradiso; e produção da Grafo. O projeto também tem recursos do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba -, com realização do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura.

Serviço

Voluntariado para o 11º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba

Inscrições: Até o dia 6 de maio pelo https://www.olhardecinema.com.br

Os candidatos devem ser maiores de 18 anos e residentes em Curitiba-Paraná

Redes sociais: Instagram | Facebook | Twitter

Patrocínio: Sanepar, Compagas, Copel, Uninter e Peroxidos do Brasil

Apoio: Grupo Servopa e Tintas Verginia

Apoio Cultural: Projeto Paradiso

Produção: Grafo

Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba, com realização do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura

