Concentrada aos finais de semana, a programação infantojuvenil está nas mostras Cena Criança (SESI Cultura); Guritiba; nas atrações circenses e de ilusionismo do MishMash; e em apresentações pontuais que integram o Circuito Espaço Aberto e Festival Na Rua. Confira abaixo:

LEIA TAMBÉM

>> Festival de Curitiba 2022: confira a programação de espetáculos gratuitos

>> Com ocupação máxima liberada, Festival de Curitiba já tem espetáculos esgotados

>> Fabio Porchat, Thiago Ventura, Danilo Gentili e outras estrelas do humor estarão no Risorama

Cena Criança – Sesi Cultura

No primeiro fim de semana, o teatro Sesi Portão (Rua Padre Leonardo Nunes, 180, Portão) recebe um espetáculo de teatro e outro de circo. No segundo fim de semana, um musical infantil e uma apresentação de teatro de bonecos. Para ver a programação completa da mostra Cena Criança, clique aqui.

Peça “CaÊ”, de Karma Coletivo de Artes Cênicas

Dia 2 de abril, às 16h. Duração de 40 minutos. Entrada gratuita, sujeito a lotação. Mais informações.

Apresentação circense “O show não pode parar”

Dia 3 de abril, às 16h. Duração de 60 minutos. Entrada gratuita, sujeito a lotação. Mais informações.

Apresentação “Zum Zum Zum – O Musical”, do Tupi Pererê

Dia 9 de abril, às 16h. Duração de 45 minutos. Entrada gratuita, sujeito a lotação. Mais informações.

Teatro de Bonecos “Alice no Brasil das Maravilhas

Dia 10 de abril, às 16h. Duração de 45 minutos. Entrada gratuita, sujeito a lotação. Mais informações.

Guritiba

A mostra chega ao seu 13º ano e terá duas atrações gratuitas em sua programação: a exposição de infláveis e contação de história.

Gigante Tarsila

A instalação com personagens infláveis e gigantes inspirados na obra dos artistas Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti estará em espaço aberto, na Praça Santos Andrade, do dia 1º a 7 de abril.

Cortejo e contação de histórias

Dias 2 e 9 de abril, das 15 às 17h, no Shopping Mueller. Gratuito. Link direto.

Peça “Momo e o Senhor do Tempo”, da Companhia Candiotto

Dias 2 e 3 de abril, às 16h, no Teatro Bom Jesus (Rua 24 de Maio, 135, Centro). 70 minutos. Meia-entrada (R$ 25) e inteira (R$ 50), mais taxa de serviço. Link direto para compra.

Peça “Henriques”, da Companhia Vagalum Tum Tum

Dias 9 e 10 de abril, às 16h, no Teatro Bom Jesus (Rua 24 de Maio, 135, Centro). 60 minutos. Meia-entrada (R$ 25) e inteira (R$ 50), mais taxa de serviço. Link direto para compra.

MishMash

Ainda há ingressos para os dias 8 e 10 de abril para apresentações de Artes Circenses. As apresentações começam às 20h30 e são na Live Curitiba (Rua Itajubá, 143, Novo Mundo). Os ingressos saem por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), mais taxa de serviço.

Circuito Espaço Aberto

No Espaço Fantástico das Artes (Rua Trajano Reis, 41, São Francisco), a Mostra Seu Nariz tem peças de comédia, palhaçaria, improviso, circo e drama, com pelo menos um espetáculo por dia, todos gratuitos. A Praça João Cândido, também no bairro São Francisco, recebe duas apresentações de palhaços ao meio-dia dos domingos 3 e 10 de abril.

No Teatro Lala Schneider (Rua 13 de maio, 629, São Francisco) nos dias 3 e 10 de abril, às 11h, o espetáculo “Eba! A Extraordinária Biblioteca de Alexandria!” (45 minutos), da Alameda Cia. Teatral. R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), mais taxa de serviço.

No Teatro EBANX Regina Vogue, “A roupa nova do rei”, no dia 3 de abril às 16h (pague quanto vale) e “Bita e as brincadeiras – o espetáculo”, nos dias 9 e 10 de abril, às 16h. R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada), mais taxa de serviço.

No Teatro Fernanda Montenegro (Shopping Novo Batel – Al. Dom Pedro II, 255, Batel), tem “Os Saltimbancos”, nos dias 2, 3, 9 e 10 de abril, às 16h. 45 minutos. R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), mais taxa de serviço.

Festival Na Rua

Tem peças infantis itinerantes por vários pontos de Curitiba e da região metropolitana. Confira a programação completa aqui.

Nova novela Conheça o elenco principal de Pantanal Pantanal Zé Leôncio chega ao Rio de Janeiro Além da Ilusão Joaquim manda Onofre vigiar Olívia Novidades! Estreias da Netflix do dia 27 de março a 02 de abril