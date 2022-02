Depois de sucessivos adiamentos, cancelamento e até edição online, o Festival de Teatro de Curitiba, principal mostra de artes cênicas do país, se prepara para voltar à sua tradição anual de apresentações presenciais e, desta vez, celebrar o aniversário das três décadas que completa em 2022.

Estreias, pré-estreias, remontagens, exposições, shows, oficinas, palestras, exibição de filmes, lançamentos de livros, debates e performances tomam conta da programação da 30ª edição do festival, que ocorre entre 28 de março e 10 de abril, na capital paranaense.

Destaques da programação

Entre os destaques, há a estreia de “G.A.L.A”, monólogo de Gerald Thomas que traz uma mulher, vivida por Fabiana Gugli, sozinha num barco à beira do naufrágio em tempos pandêmicos.

Ainda há as pré-estreias de “Tudo” – de Guilherme Weber, com três fábulas de comédia dramática– e “A Aforista” – inspirado em Thomas Bernhard e com direção de Marcos Damaceno.

Peças que fizeram sucesso em edições anteriores retornam com nova roupagem. É o caso de “O Casamento”, da companhia Os Fodidos Privilegiados, “Conselho de Classe”, da Cia. dos Atores, e “Till, A Saga de um Herói Torto”, do Grupo Galpão.

Entre os musicais, há “A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa”, uma adaptação do clássico de Clarice Lispector com trilha original de Chico César, e “Cordel do Amor Sem Fim”, com direção, cenário e figurino de Gabriel Villela.

O festival traz ainda um show do rapper Emicida, que já estava previsto para acontecer na edição de 2020, e a mostra fotográfica “Viva! 30 Anos por Lenise Pinheiro”, que reúne mais de 400 imagens de todas as edições do evento, registradas pela fotógrafa, especializada nas artes cênicas.

Conectar artistas

Outro destaque da edição é a criação de uma rede social voltada exclusivamente aos profissionais de teatro, que deve seguir mesmo após o fim da programação.

“O objetivo não é transmitir peças online, mas sim conectar desde os artistas até os fornecedores. É uma espécie de rede social do teatro brasileiro. Dá para armazenar conteúdos, trocar informações, se conectar”, afirma Fabíula Passini, diretora do festival.

Ainda segundo ela, a organização do evento está recebendo consultorias de biossegurança para garantir o bem-estar de todos os participantes e evitar o contágio pela Covid-19. Ela diz também que o retorno do festival é uma oportunidade de conhecer e celebrar sua história.

“A partir do momento que as vacinas avançaram e as taxas de contágio diminuíram –apesar da ômicron, que esperamos que reduza até o fim de março–, começamos a planejar esse retorno, pensando na comemoração dos nossos 30 anos”, afirma a diretora.

Nomes conhecidos pelo público

Entre os artistas, há nomes como Mateus Solano, Vladimir Brichta, Júlia Lemmertz, Denise Fraga, Guta Stresser, Luís Melo, Deborah Colker, Denise Stoklos, Nicole Puzzi, Rosana Stavis e Edson Bueno.

“É uma programação de festividade. É feita para celebrar as pessoas que já passaram pelo festival e toda a memória dele que não está na internet”, afirma Passini.