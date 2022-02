Esse ano, o Festival de Curitiba retorna sua produção presencial cheio de novidades, depois de dois anos sendo adiado por conta da pandemia da covid-19. O evento acontece de 28 de março a 10 de abril, com estreias e pré-estreias nacionais, espetáculos premiados, remontagens especiais e mostras que levarão teatro, dança, música, oficinas, shows e performances para diferentes públicos, de todas as idades.

A programação é dividida em Mostra Lúcia Camargo, Risorama, Circuito Espaço Aberto, Mish Mash, Programa Guritiba e Festival de Rua. Só na Mostra Lúcia Camargo, estão reunidos 25 espetáculos com participação das melhores companhias, diretores e atores do país. Em cartaz, montagens de sucesso com a presença de nomes conhecidos nacionalmente, como Mateus Solano, Vladimir Brichta, Júlia Lemmertz, Denise Fraga, Guta Stresser, Luís Melo, Deborah Colker, Denise Stoklos, Emicida, Nicole Puzzi, Rosana Stavis, Edson Bueno.

Os ingressos estarão à venda, a partir do dia 21 de fevereiro, na bilheteria do evento, localizada no Shopping Mueller (Piso L2) e pelo site oficial www.festivaldecuritiba.com.br.

Um período exclusivo será dedicado à troca dos vouchers e ingressos adquiridos para a edição revogada de 2020. De 17 até 20 de fevereiro, na bilheteria física, os clientes poderão ter a preferência e realizar as trocas por ingressos dos espetáculos desta edição.

Valores

Mostra Lúcia Camargo – De R$ 40 a R$ 80,00 (entrada inteira), + taxa administrativa.

Risorama – De R$ 40 a R$ 80,00 (entrada inteira) + taxa administrativa

Circuito Espaço Aberto – De R$ 0 a R$ 80 (entrada inteira) + taxa administrativa

MishMash – De R$ 25 a R$ 50,00 (entrada inteira) + taxa administrativa

Programa Guritiba – De R$ 25 a R$ 50,00 (entrada inteira) + taxa administrativa



Serviço

O que: 30º Festival de Curitiba

Quando: De 28/03 a 10/04 de 2022.

Valores: Os ingressos vão de R$ 0,00 até R$ 80,00 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva do Shopping Mueller (piso L2), de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo