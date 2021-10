De 22 de outubro até o dia 9 de novembro acontece o Quatro Barras Fest Tour, Festival de Gastronomia e Turismo organizado pelos empreendedores locais de Quatro Barras, com apoio da Prefeitura Municipal. O evento reúne cerca de 20 estabelecimentos da cidade, como restaurantes, hotéis e pousadas, trazendo descontos especiais e promoções para o público.

A cerca de 24 quilômetros de Curitiba, Quatro Barras possui uma importante cena para a gastronomia e para o turismo de aventura. Assim, os proprietários de diversos estabelecimentos locais se juntaram em torno do projeto para impulsionar a retomada durante a pandemia.

Nesse sentido, lojas, restaurantes, lanchonetes, hotéis, pousadas, resorts, bem como clubes de montanha e esportes radicais, trazem durante o período do festival experiências vantajosas aos seus clientes.

Entre as vantagens estão preços mais acessíveis e condições de pagamento especiais. O Restaurante Jardim da Serra e a Pousada do Anhangava, por exemplo, estão oferecendo desconto de 10% durante o festival. Já a vinícola Família Fardo está oferecendo 20% de desconto no vinho branco Malvasia.

Serviço

Quatro Barras Fest Tour

Até 9 de novembro

Mais informações: @quatrobarras.fest.tour

