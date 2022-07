A região mais antiga e charmosa de Curitiba recebe a 10ª edição do Festival de Inverno do Centro Histórico que, neste ano, tem programação 100% presencial. Entre 07 e 16 de julho os curitibanos e turistas têm uma extensa programação com muita música, arte, gastronomia, caminhadas por roteiros históricos, além de atrações circenses e cinema ao ar livre. A expectativa é que cerca de 30 mil pessoas circulem pela região do Largo da Ordem no período.

De acordo com Jorge Tonatto, presidente da Rede Empresarial do Centro Histórico, que reúne empreendedores da região e é a organizadora do evento, o Festival de Inverno proporciona aos visitantes vivenciar a região de um modo especial, com atrações culturais para todas as idades e valorização da identidade curitibana no inverno.

“É com muita alegria que celebramos os 10 anos da nossa Rede com o retorno do Festival de Inverno ao formato presencial. Nossa região concentra um complexo arquitetônico muito importante para a memória da cidade e é uma oportunidade para que todos conheçam mais a nossa história e os estabelecimentos que enriquecem o local com serviços, produtos, gastronomia e cultura”, destaca.

A abertura oficial do evento será no Memorial de Curitiba, no dia 07 de julho, às 18 horas, com a presença de autoridades. Na sequência, tem início a programação musical no palco do Memorial, com shows gratuitos. A Banda Lyra comemora os seus 40 anos ao lado da Spok Frevo Orquestra e também haverá a apresentação do Mesa de Dois.

A Rede Empresarial do Centro Histórico lança ainda, durante o Festival de Inverno, um App que concentra todas as informações das empresas associadas e dos pontos turísticos da região. Disponível para Android e IOS, o aplicativo oferece atividades interativas com o usuário, que pode acumular pontos para receber descontos nos estabelecimentos associados.

Gastronomia e cinema ao ar livre

A estação mais fria do ano combina com comidinhas e é claro que o Festival de Inverno do Centro Histórico conta com uma programação gastronômica especial com pratos típicos e ingredientes da época.

Assim como ocorreu na edição de 2019, entre os dias 07 e 09 de julho, tem a feira gastronômica e de economia criativa na Rua Dr. Claudino dos Santos, no calçadão em frente ao Memorial de Curitiba, com mais de 15 tendas de estabelecimentos da região e convidados.

“A feira gastronômica tem o apoio do Senac, que capacitou e realizou um treinamento para as equipes dos estabelecimentos associados produzirem pratos diferenciados para o Festival. Cada barraca terá um prato exclusivo para agradar a todos os paladares”, destaca Jorge Tonatto.

Os valores dos pratos são variados e a partir de R$ 10,00. As bebidas (refrigerante, água e cerveja pilsen) também serão comercializadas com preços tabelados. Na parte de gastronomia já confirmaram presença os associados: Armazém Giuseppe, Quintal do Monge, Palco dos 5 Sentidos, Schwarzwald – Bar do Alemão, Oriente Árabe, Hotel Blumenau (doces) e como convidados, o Aero Burgers, Limoeiro Casa de Comidas, 10 Pastéis, Mister Brasa, Al Sutan e Pizza Crek. Já na parte de economia criativa, a Casa do Fumo participa, com artesanatos.

Entre as opções estão o mignon de porco com spätzle, do Bar do Alemão, choripan (pão com linguiça e molho chimichurri) do Armazém Giuseppe, falafel no cone do Oriente Árabe, bruschettas de queijo brie com cogumelos orgânicos e tomilho do Palco dos 5 Sentidos e o caldinho de feijão do Quintal do Monge, por exemplo. Para a sobremesa, o Hotel Blumenau oferece brigadeiros, bolos e cookies de chocolate com nozes.

Ainda como uma opção para curtir o centro histórico ao ar livre, o Festival de Inverno traz, pela primeira vez a Curitiba, o projeto Cine Geek, que está percorrendo o Brasil exibindo filmes e desenhos de classificação livre em sessões de cinema gratuitas e transmitidas em uma carreta de mais de 20 metros de largura. Os amantes da sétima arte podem assistir aos filmes entre as 18h e 22h, no calçadão do Largo da Ordem, ao lado do Memorial de Curitiba, de 07 a 09 de julho. O projeto também oferece oficinas de stop motion e exposição dentro da carreta durante o dia.

Festival vai movimentar Centro Histórico de Curitiba. Foto: Divulgação

Atrações para todos os gostos e idades

O Memorial de Curitiba concentra a maior parte das apresentações musicais do Festival de Inverno. Com curadoria da Fundação Cultural de Curitiba, o palco do Memorial recebe shows gratuitos de bandas dos mais variados estilos entre 07 e 10 de julho.

A música também é uma das principais atrações nos estabelecimentos associados da região, que prepararam apresentações especialmente para o período. No Bar do Alemão, o Dia Internacional do Rock (13) será celebrado com um show a partir das 20 horas. No Quintal do Monge, as apresentações serão às 20 horas no dia 07, com Adriano Antunes (vocalista da banda Syd Vinicius), na sexta-feira (08) com a banda Tiranossauros e, no dia 14 de junho, com Kadu Lambach (ex-integrante da Legião Urbana). Já o Oriente Árabe preparou duas noites especiais para os clientes, com apresentações de dança gratuitas nos dias 09 e 13, às 21 horas.

Com o objetivo de difundir as informações da nossa história e preservar a memória da cidade, neste ano novamente o Festival de Inverno do Centro Histórico incorporou as atividades do Curitiba Free Walking na programação. A novidade nesta edição é que as caminhadas serão realizadas também no período noturno, com visitação na área interna do Paço da Liberdade, Palácio Garibaldi e do Memorial de Curitiba.

“Durante o Festival de Inverno serão realizados quatro passeios especiais com o tema ‘A Curitiba que ninguém vê’, que terão surpresas para os participantes, como a oportunidade de conhecer áticos e porões de prédios emblemáticos da região, além de uma parada para poder ver o Largo da Ordem do alto”, explica Jan Ricetti, guia voluntário do projeto.

A participação é gratuita e o projeto é mantido por doações livres ao final do passeio, conforme a satisfação e a possibilidade de cada pessoa. As vagas para o tour guiado são limitadas, com idade mínima de 12 anos. É necessário fazer a inscrição antecipada no link (menores de 16 anos não precisam se inscrever): www.curitibafreewalking.com.

Com uma vasta programação cultural, o Festival também tem atividades para as crianças. Uma das atrações é o espaço lúdico e recreativo da Universidade Livre do Esporte (ULE), ONG curitibana que desenvolve atividades de inclusão social por meio do esporte, no Memorial de Curitiba. Em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, estão programadas brincadeiras e jogos de tabuleiro para crianças e adolescentes.

Com foco na inclusão de pessoas com deficiência, as atividades são abertas a todas as crianças, inclusive com a participação da equipe de xadrez para cegos. As atividades são gratuitas nos dias 07 e 08, das 13h às 18h e no sábado (09), das 11h às 18h.

E a alegria está garantida com o espetáculo “Gran Circo Stopim”, da Cia dos Palhaços, que está em cartaz no Espaço Fantástico das Artes. A atração mistura teatro, circo, música e conta ainda com muita interação do público, em uma homenagem aos circos do passado. Durante o Festival, são três apresentações: 09, 10 e 16 de julho, às 11 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no link.

Gastronomia para todos os paladares

A gastronomia é um dos principais atrativos do Festival de Inverno, por isso, assim como nas edições passadas, os estabelecimentos da região prepararam receitas diferenciadas que são vendidas no período do evento. Pratos típicos do inverno curitibano, como o risoto de pinhão, do restaurante Jeito Mineiro, por exemplo, prometem aquecer os dias mais frios.

Já o restaurante Oriente Árabe está com um cardápio diferenciado de inverno e, para o Festival, preparou os seguintes pratos: Fatti de cordeiro (carneiro ao molho de coalhada e grão de bico), Kibe Labnie (Kibes cozidos no molho de coalhada) e Sopa de Lentilha.

A programação completa da 10ª edição do Festival de Inverno do Centro Histórico, com valores, endereços e horários das atrações pode ser consultada no site e também acompanhadas pelas redes do Festival: Facebook e Instagram.