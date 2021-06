A 14ª edição do Festival Pão com Bolinho começa nesta quarta-feira (16), em formato presencial, seguindo todos os protocolos, e com a opção para delivery pela plataforma 99Food. No total, 59 participantes de Curitiba e da região metropolitana estão na ação promovida pela Curitiba Honesta, com sanduíches que custam R$ 17,90, na versão tradicional, e R$ 22,90, na versão planted base, da Fazenda Futuro.

Na categoria tradicional, há opções com toques especiais, como o sanduba do Mr. Hoppy Pilzarzinho, que leva bolinho de carne, muçarela derretida, creme de queijos, coberto com bacon e cebola roxa caramelizados no chope escuro, salpicado de cebolinha verde servido no pão francês.

O Mas Será o Benedito aposta no toque da maionese defumada com geleia de bacon e cebola acompanhando o bolinho de carne bovina. Há, ainda. opções com carne suína, como é o caso do sanduba do Porks Trajano, feito de carne de porco, creme de cheddar, queijo da Canastra derretido, fatias de bacon crocante, maionese no pão francês. Acompanha tiras de torresmo crocante salpicada com lemon pepper.

Na linha vegetariana, um dos destaques é o sanduíche do Silzeus. Além do bolinho feito com carne vegetal, leva provolone derretido, fatia de abacaxi, maionese artesanal misturada com repolho roxo, picles, tomate, maionese alho e cheiro verde no pão francês. No Barbaran, uma referência na arte de servir pão com bolinho, a receita leva carne planted base com temperos da casa, queijo branco, rúcula, alface, cebola roxa, pepino agridoce, maionese de alho da casa no pão francês. Outra opção é o sanduíche do Cartolas, que inclui queijo cheddar derretido, maionese verde, alface, tomate, cebola roxa, pepino fatiado no pão italiano.

Como não poderia deixar de ser, o Porks apresenta a sua versão do pão com bolinho feito de carne suína. Foto: Divulgação

Confira os locais que estão no Festival Pão com Bolinho:

Aquarius, Armazém Santa Ana, Baroneza, Barbaran, Barraca do Cláudio – Tarumã, BC Wings Mondrí (São José dos Pinhais), BC Wings Vila Urbana, Belvedere, Bodezsa Comida de Boteco – Souq Curitiba, Burguer Bar, Canabenta, Cartolas, Charles Burguer, Dublins Pub, Garden, Green Gate, Kanavial, Maria Fumaça BBQ, Mas Será o Benedito, Mavy Pub (São José dos Pinhais), Mavy Pub Mondrí (São José dos Pinhais), Merano Gastronomia, Miss Coxinha, Mr Hoppy (Anita), Mr Hoppy (Água Verde), Mr Hoppy (Bairro Alto), Mr Hoppy (Boqueirão), Mr Hoppy (Cabral), Mr Hoppy (Campo Largo), Mr. Hoppy (Colombo), Mr Hoppy (Derosso), Mr Hoppy (Ecoville), Mr Hoppy (Getúlio Vargas), Mr Hoppy (Jardim Botânico), Mr Hoppy (Jardim das Américas), Mr Hoppy (Mercês), Mr Hoppy (Pilarzinho), Mr Hoppy (Portão), Mr Hoppy (Santa Felicidade), Mr Hoppy (São José dos Pinhais), Pit Stop Burger, Porks (Avenida Brasília), Porks (Colombo), Porks (Itupava), Porks (MON), Porks (Portão), Porks (São José dos Pinhais), Porks Trajano, Quermesse, Quintal 68, Quitutto, Quitutto (Distrito 1340), Red Face Bbq House, Silzeus, Smoke Brothers Cwb, Smoke N’ Fire, Take Your Beer, Villa Bistrô, Ushuaia.

Opção vegetariana do Barbaran leva queijo branco, pepino e cebola roxa. Foto: Divulgação

Serviço

Festival Pão com Bolinho

Quando: de 16 de junho a 7 de julho

Preços: R$ 17,90 o pão com bolinho tradicional e R$ 22,90 o planted base

Onde: O endereço dos estabelecimentos podem acessados neste site.

Mais informações: @curitibahonesta

