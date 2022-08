Curitiba será palco a partir desta terça-feira (09) da 11ª edição do Festival de Teatro para Crianças Pequeno Grande Encontro. O evento será no Teatro José Maria Santos (Rua Treze de maio, 655) e trará uma oportunidade de compartilhar a produção teatral direcionada ao público formado por crianças, professores, e claro, famílias, incentivando assim a criação de novas plateias.

A Cocotte Minute Produções em parceria com a Cia. do Abração promovem o festival, que vai até 14 de agosto. O evento contará com 11 apresentações gratuitas, de 06 espetáculos de várias companhias, entre elas: Cia do Abração (Curitiba); Andrômeda Artes (Curitiba); Analua Produções (Curitiba); HG Produções (Curitiba); Karma Cia de Teatro (Itajaí/SC); Cia Julia Sigliano (Buenos Aires/Argentina); Cia Tupi Pererê (Curitiba); e EssaÉ Cia (Joinville/SC). O evento será acompanhado pelo olhar da pesquisadora gaúcha Michele Rolim.

Além das apresentações teatrais, o público poderá visitar (somente às sextas, sábados e domingos) no hall do teatro, a exposição interativa “Teatro Feito à Mão”, criada pelo bonequeiro Sérgio Tastaldi e executada pela ESSAÉ Cia., que oferece ao público a oportunidade de manipular os bonecos e criar, a cada momento, um novo espetáculo.

Para completar a programação de atividades da temporada de 2022, terá também o lançamento do livro “O Baile do Palhaço e da Bailarina”, de Guga Cidral, no dia 14, após a última sessão. Como atividades formativas, serão realizadas ainda uma mesa redonda com os artistas participantes da mostra que terá mediação da pesquisadora Michele Rolim e também terá a palestra “História do Teatro para Crianças em Curitiba”, com Fátima Ortiz, na sede da Cia. do Abração.

A diretora da Cia. do Abração Letícia Guimarães comenta que o evento pretende voltar atenções ao teatro feito para crianças. “É uma oportunidade de propor a criação de um novo espaço, onde se possa mostrar, refletir e repensar esta linguagem, mantendo uma pesquisa contínua sobre este ramo do fazer teatral, disseminando novos pensadores, fazedores e pesquisadores sobre o teatro direcionado à criança, bem como para renovar e fortalecer a formação de plateia deste segmento”.

O Pequeno Grande Encontro de Teatro vai prestar homenagem a Simão Cunha com a entrega do Troféu Simão Cunha aos artistas participantes. Ator, diretor e arte educador, com especial atenção ao teatro para crianças, morreu em janeiro de 2019 e obteve parte de sua formação no Teatro Infantil durante 10 anos na Cia. Do Abração (2007 a 2018).

Simão estava fazendo Mestrado em Teatro Infantil na Universidade Federal da Bahia e era um reconhecido artista e pesquisador deste segmento, que se dedicou na arte do nosso Estado e em Estados do Nordeste, com sua Companhia Mororó. Seu legado é de inestimável valor. Reconhecê-lo é também ajudar a cunhar a nossa história e importância do Teatro Infantil.

O evento proporciona ao público de escolas públicas o acesso gratuito às apresentações. Neste aspecto, o teatro surge como fator de integração social, possibilitando às crianças, que muitas vezes nunca assistiram uma peça de teatro, um outro olhar ou até uma possibilidade de ver e rever a própria infância com mais sensibilidade. Dentre a programação prevista, a mostra de espetáculos terá 100% de ingressos gratuitos, revertendo à população produtos culturais de qualidade.

Durante a semana, as apresentações serão oferecidas às escolas públicas. No final de semana é aberta ao público em geral. Os interessados deverão retirar seus ingressos com 30 minutos de antecedência, sujeito à lotação da casa.

A décima primeira edição do festival é patrocinada pelo Ministério do Turismo, COPEL e IOP – Instituto de Oncologia do Paraná com o apoio do Teatro Guaíra, da ATINJ/PR – (Associação de Teatro para Infância e Juventude do Estado do Paraná) e da ProCult Eventos.

Serviço

O que? Festival de Teatro para Crianças Pequeno Grande Encontro – XI edição

Onde? Teatro José Maria Santos (Rua Treze de maio, 655, São Francisco)

Quando? de 09 a 14 de agosto (terça a domingo); De terça (09) a sexta (12), às 10h e às 14h30 (apresentações dirigidas às escolas). Sábado (13) às 16h e Domingo (14) às 11h – apresentações abertas ao público

Quanto? Ingressos gratuitos no sábado e domingo. Os interessados deverão retirar seus ingressos com 30 minutos de antecedência, sujeito à lotação da casa. Mais informações (041) 3362-9595.

xxxxxx

O que? Exposição Teatro Feito à Mão

Quando? de 12 a 14 de agosto (de sexta a domingo). Sexta (12) – das 9h às 12h e das 14h às 18h; Sábado (13) – das 9h às 12h e das 14h às 18h. Domingo (14) – das 9h às 13h.

xxxxxx

O que? Lançamento do livro “O Baile do Palhaço e da Bailarina”, de Guga Cidral

Quando? 14 de agosto (domingo), das 12h às 13h.