São José dos Pinhais prorrogou a 2ª Edição do Festival do Pinhão, que está sendo realizado pela prefeitura na Rota das Colônias, tradicional roteiro turístico do Circuito Rural de Turismo do município. O Festival agora vai acontecer até 31 de julho.

LEIA TAMBÉM – Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba terá cinema ao ar livre

Costela ao molho de pinhão. Foto: Divulgação / Prefeitura SJP

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo (Sictur) a 2ª edição do evento movimenta os empreendimentos que participam do festival, criando também comidas típicas da região com o ingrediente principal: o pinhão.

Entre os pratos especiais e inusitados estão a lasanha de pinhão, risoto de pinhão, costela ao molho de pinhão, pierogi de pinhão, entreveiro com pinhão, língua e carneiro com pinhão e muito mais. Tem até mesmo sorvete de pinhão para sobremesa. Além dos pratos, também é possível voltar de lá com um buquê de pinhão e outras lembranças.

Sorvete de Pinhão. Foto: Divulgação / Prefeitura SJP

Apoio aos empreendedores e turismo local

O Festival é realizado em parceria da Associação dos Moradores, Produtores Rurais, Artesãos e Empreendedores de Turismo do Taquaral e Região (Acamp). A Câmara Municipal (CMSJP) também apoia o evento. O evento também valoriza essa iguaria tão presente na rotina dos empreendedores, e que deu nome à cidade.

VIU ESSA? Algazarra, abusos sexuais, brigas e álcool: Centro Cívico não aguenta mais

Para fazer parte do Guia do Festival, cada participante com prato inscrito recebeu um Selo de participação. E 10% do valor de cada prato inscrito será utilizado para uma ação social da Acamp. O valor doado é uma maneira de incentivar a compra do prato.

Pizza de Pinhão. Foto: Divulgação / Prefeitura SJP

Além de estimular a visitação aos empreendimentos do Circuito Rural de Turismo -visitado por viajantes de todo o país e até do exterior, e de reaquecer a economia, o Festival também promove pratos da gastronomia de São José dos Pinhais, elaborados com pinhão e apreciados pela culinária.

A Sictur disponibilizou um Mapa Digital (que pode ser acessado aqui) onde é possível ver os restaurantes participantes, endereço e contato de cada um.

Buquê de pinhão. Foto: Divulgação / Prefeitura SJP

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Pantanal Jove decide viver na tapera Cara e Coragem Joaquim apresenta Rafael Antunes para Davi Novidades da Netflix Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Melhores da cidade Lugares em Curitiba para comer coxinha