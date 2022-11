Começou nesta terça-feira (15) a 3ª edição do Festival Gastronômico do Mercado Municipal de Curitiba. Para este ano, o evento será temático e a Copa do Mundo de Futebol do Catar foi o tema escolhido pelos organizadores. O festival acontece de hoje até o dia 27 de novembro, durante o funcionamento do horário do Mercado Municipal, conforme horário de cada estabelecimento.

Veja fotos e descrição de todos os pratos abaixo.

O festival tem cardápios de lanches e de almoço, e cada prato homenageia um dos países da disputa. Também háum cardápio especial apenas com pratos que representam a seleção brasileira na disputa. Os preços começam a partir de R$ 15.

O horário de funcionamento do Mercado Municipal de Curitiba durante o festival é de terça-feira à sábado, das 8h às 18h, e aos domingos das 8h às 13h. Nos domingos, os restaurantes funcionam até as 15h. O Mercadão fecha às segundas-feiras. Vale conferir, no entanto, o horário de funcionamento de cada estabelecimento.

Veja a seguir alguns dos participantes do Festival Gastronômico do Mercado Municipal de Curitiba.

Al Almasor

Aladim (Arroz com lentilha, 2 kaftas, kibe, Sfiha fechada de carne, tabule, hommus e hamussa) + Refrigerante de 220ml – R$34,90

Anarco

Petisco Anarco (Linguiça fina temperada, broa rústica, molho pesto, tomate e rúcula) – R$34,90

Bonna Gourmet

Panqueca de Barreado + Mini Crepe Doce de Leite – R$34,00

Box Curitiba

Salada Box Tropical + Suco de Laranja ou Abacaxi com Hortelã – 32,90

Box do Eliseu

Pão com bolinho de carne + suco de laranja – R$15,00

Casa de Massas Da Mamma

Perogi + coca de 200 ml – R$26,50

Casa de Massas Leve Pronto

Sfiha de Carne com 10 unidades + 1 Coca-cola – R$23,50

Confeitaria Colônia Cecília

Pane felice + café nepio coado com leite – R$24,90

Fujii Cozinha Japonesa

Yakissoba + Sunomono – R$32,00

Maia Box

Carne de Onça + 1 Chopp – R$33,40

Pierogi + 1 Cerveja Artesanal (De terça a Sex)

Max Dandy

Combo Pão com Bolinho + 1 Pastel de Banana + 1 Coca-Cola 290ml – R$19,90

Mister Dea

Big Burguer + Batata + Refrigerante – R$34,90

2 Bolinhos de Bacalhau + 1 Chopp 300ml – R$34,90

Ninki Pastelaria

Pão com Bolinho + Fritas + 1 Coca-Cola Zero – R$19,90

Pastel de carne com queijo + Pastel de Banana + 1 Coca-Cola Zero – R$19,90

Pão com bolinho + fritas + Eisenbahn 600ml – R$24,90

Pão com bolinho + pastel de Banana com doce de Leite + Terezsópolis 600ml – R$24,90

Oishii Crepe Japones

Crepe Salgado Corn Bacon + Refrigerante Caçula – R$17,50

Crepe doce Banana com Nutella ou Morango com Nutella + Refrigerante Caçula – R$ 21,50

Prost!

Hambúrguer de Einsbein + 1 chopp Pilsen de 300 ml da Bierbaum – R$34,90

The Bootleggers

2 Pães de Queijo + 1 Latte 240ml – R$14,90

Sanduíche Pulled Pork + 1 Chopp PILSEN 473ml – R$30,00