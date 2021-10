Até o dia 24 de outubro, as cidades de Curitiba e Quatro Barras recebem o festival Fuego y Cerveza, rota gastronômica criada pela Cerveza Patagonia, que promete trazer harmonizações entre seus sabores e a culinária local. Participam dessa ação 21 restaurantes, trazendo diversas opções para os mais variados paladares.

+ Leia também: Como fazer um churrasco incrível até com carnes mais baratas? Chefs churrasqueiros dão as dicas

O Festival vai de encontro com os ideais da cervejaria, reconhecida por inspirar a exploração de novos sabores e horizontes. “Sempre buscamos unir a gastronomia com experiências únicas que têm a cara da Patagonia. Desta vez não será diferente. As pessoas terão a oportunidade de provar pratos especialmente preparados para harmonizar com as cervejas da marca. Tudo isso de uma forma única”, comenta Daniel Silber, head de marketing da Cerveza Patagonia no Brasil.

As carnes e a parrilla são a grande aposta dos restaurantes participantes, mas o público também pode conferir as harmonizações com outros ingredientes como o pinhão, por exemplo.

Para participar do festival basta acessar o site do evento e conferir a lista de todos os pratos oferecidos em cada restaurante parceiro. Após selecionar o prato desejado, é emitido um voucher que deve ser apresentado no restaurante selecionado. No restaurante, o cliente será recebido com rótulos da marca para harmonizar com as receitas.

+ Leia mais: Você sabe dizer se come sal demais? Redução de sódio diminui risco de doenças

Serviço

O quê: Festival gastronômico Fuego y Cerveza, por Cerveza Patagonia

Quando: Até 24 de outubro de 2021

Onde: Restaurantes parceiros de Curitiba e Quatro Barras, lista completa em www.cervezapatagonia.com.br/fuego-y-cerveza

Informações: É necessário adquirir o voucher no site acima e apresentar no restaurante selecionado.