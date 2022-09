O Festival Ginga Brasil terá transmissão dos jogos da Copa do Mundo 2022 com shows e ações especiais em uma estrutura de mais de 2 mil m² montada na Sociedade Hípica Paranaense, em Curitiba. Chancelado pela FIFA, a 3ª edição do festival reunirá grandes nomes da música nacional para os dias de jogos da seleção brasileira.

Além de música, o festival trará gastronomia e muita diversão para as transmissões oficiais das principais partidas. Além disso, o evento contará com telões HD, bares e áreas exclusivas com ações especiais. No palco, artistas da cena nacional se apresentarão, como Dennis DJ, João Gomes, Saulo, Menos é Mais, Fica Comigo, Vitor Fernandes, Bruninho & Davi, Matheus Fernandes, Rafa Almeida, além de atrações locais.

+Leia mais! Cofre com código secreto em Curitiba pode te levar para a Copa do Mundo. Tribuna sabe o endereço!

O Festival Ginga Brasil, que em Curitiba conta com produção da CWB Brasil, acontecerá nos três primeiros jogos do Brasil, nos dias 24 e 28 de novembro e 02 de dezembro, e segue conforme o avanço da seleção na competição. O público curitibano também poderá acompanhar a emoção da grande final da Copa do Mundo, no dia 18 de dezembro, independente da participação da seleção brasileira. A programação completa, com as atrações definidas por dia, será divulgada em breve.

Onde comprar?

Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 26 de setembro, na plataforma Ingresse. Mais informações nos perfis oficiais do evento (@ginga_oficial) e da CWB Brasil (@cwbbrasil) no Instagram.