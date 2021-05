O Mia Cara é um festival idealizado pelo Consulado Geral da Itália em Curitiba, e tem por objetivo de aproximar brasileiros, italianos e seus descendentes com o melhor de Itália moderna, do século 21, sem esquecer a rica história do país. Com o tema “Viva a Itália em sua Casa”, o Festival Mia Cara 2021 acontece desde a última segunda-feira e vai até o dia 6 de junho.

Durante essas duas semanas, o festival oferece uma rica programação cultural, ações de gastronomia e turismo e uma grande homenagem ao escritor Dante Alighieri. A programação completa do Festival Mia Cara está disponível no site oficial do festival. A realização do evento é do Consulado Geral da Itália em Curitiba e da ONG Unicultura.

Serviço

Festival Mia Cara 2021 – Viva a Itália em sua casa – Edição on-line

Site: http://miacara.com.br

Facebook: facebook.com/miacaraoficial

Instagram: @miacaraoficial

WEB RADIO OFICIAL – https://www.inmystream.app/player2/enit.html

Principais atrações:

27/05 a 02/06 | MOSTRA DE CINEMA ITALIANO – CLÁSSICOS

Curadoria: Antonio Cava

Exibição: Cine Passeio – sessões virtuais – http://www.cinepasseio.org/

03/06 a 09/06 MOSTRA DE CINEMA ITALIANO – CONTEMPOR NEOS

Curadoria: Marden Machado

Exibição: Cine Passeio – sessões virtuais – http://www.cinepasseio.org/

29/05 | 20h| LEITURA DRAMÁTICA DIVINA COMÉDIA

Direção Artística: Edson Bueno

30/05 | 20h | RECITAL BARROCO DE VIOLINO E CRAVO

Emmanuele Baldini – violino

Fernando Cordella – cravo

06/06 | 20h | SHOW CARLA COCCO

Local: You Tube Mia Cara