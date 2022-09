O Largo da Ordem, no São Francisco, foi palco de um “esquenta” do 10º Festival Mia Cara Curitiba no fim da tarde desta quinta-feira (1º). O grupo folclórico italiano Sbandieratori di Arezzo (Porta Estandartes/Bandeireiros de Arezzo) fez uma performance em frente ao Memorial de Curitiba.

O grupo surpreendeu o público que estava no Memorial de Curitiba acompanhando a inauguração da escultura do Bicentenário da Independência, entre eles o prefeito Rafael Greca e a primeira-dama, Margarita Sansone, que ficaram para prestigiar a apresentação.

O Mia Cara Curitiba, iniciativa do consulado-geral da Itália, retorna ao formato presencial nesta sexta-feira (02) e durante dez dias vai espalhar pela cidade festivais de cinema, teatro, danças folclóricas, apresentações musicais, exposições, ações de gastronomia, esportes e a iluminação de pontos turísticos.

Confira a programação completa:

Gastronomiche Mia Cara

03 E 04 DE SET (SÁB E DOM) DAS 11H ÀS 18H

Local: Praça da Espanha

Endereço: R. Cel. Dulcídio – Bigorrilho

Bicitália

24 AGOSTO E 1 A 6 SETEMBRO

Para participar: basta comparecer ao local de saída – não é necessário inscrição prévia. Todos são bem-vindos.

Hora: 20h

Data, local de saída e ponto iluminado.

Exposição desenho Fernando Canalli

DE 18 AGO A 23 DE SET

Local: Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões

Endereço: Av. João Gualberto, 570 – Alto da Glória

Segunda a Sexta, 13h às 18h

Entrada Gratuita

Tosca

11 SET 19H

APRESENTAÇÃO ÚNICA

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

Endereço: Rua XV de Novembro 971 – Centro

Ingressos: ticketfacil.com.br

Exposição Raffaello

DE 06 DE SET A 06 DE OUT

MON – Museu Oscar Niemeyer – Espaço MAC – sala 09

Endereço: Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico

Entrada: R$ 30 e R$ 15 (meia). Quarta a visitação é gratuita

Corritália

11 SET – 7H

Largada: adulto às 7h, caminhada às 7h05 e kids após às 8h30h

Endereço: na Av. Dário Lopes, ao lado do Estádio Durival Brito

Inscrições aqui

Amistoso Brasil x Itália

08 DE SET (QUI) – 11H

Estádio Francisco Muraro – Trieste Futebol Clube

Endereço: R. Prof. Francisco Zardo, 920 – Santa Felicidade

Entrada gratuita

Mia Cara em Colombo

04 SET – 16H30

Pátio da Paróquia NS do Rosário – Igreja Matriz

Endereço: Rua Francisco Busato, 8114 – Centro – Colombo

Janelas Líricas

Sesc Paço da Liberdade

02, 05 E 06 DE SET – 12h15

Endereço:Praça Generoso Marques, 189 – Centro

Uninter Campus Garcez

02, 05 E 06 DE SET – 18h

Endereço:Av. Luiz Xavier, 103 – Centro

Iluminação de pontos turísticos

DE 01 A 06 DE SETEMBRO

• Jardim Botânico

• Praça do Japão

• Parque Náutico

• Ruas da Cidadania: Pinheirinho, Portão e Boqueirão

• Portal Santa Felicidade

• MuMA – Museu Municipal de Arte

• Praça 29 de Março

• Praça 19 de Dezembro – obelisco

DE 01 A 11 DE SETEMBRO

• Palácio Garibaldi

Ação educativa

10 DE SET (SAB) – 10H30

Memorial Paranista

Endereço: R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço

Ministrante: Setor Educativo

Duração: 120 min.

Inscrições a partir de 05/09

Público: Crianças de 6 a 12 anos

Vagas: 24

Mostra Giallo “A cor do suspense”

DE 01 A 08 DE SET

Cine Passeio – Sala Valêncio Xavier

Endereço: R. Riachuelo, 410 – Centro, Curitiba – PR, 80020-250

Entrada franca

Ingressos devem ser retirados na bilheteria 60 minutos antes da exibição.

Mostra Pasolini

DE 09 A 14 SET

Cine Passeio – Sala Valêncio Xavier

Endereço: R. Riachuelo, 410 – Centro, Curitiba – PR, 80020-250

Entrada franca

Ingressos devem ser retirados na bilheteria 60 minutos antes da exibição.

Mirandolina

DE 08 A 11 SET

Local: Teatro José Maria Santos

Endereço: R. Treze de Maio, 655 – São Francisco

Quinta à sábado: 20h

Domingo: 18h

Entrada Gratuita

Sbandieratori di Arezzo

01, 02, 03, 04 E 08 SET

PROGRAMAÇÃO

1 SET (qui)

17h – Cortejo e apresentação Largo da Ordem

2 SET (sex)

11h30 – Cortejo e apresentação Boca Maldita x Praça Generoso Marques

12h30 – Apresentação Paço da Liberdade

19h30 – Cortejo e apresentação Largo da Ordem

3 SET (sáb)

13h – Feira Gastronômica – Praça da Espanha

4 SET (dom)

13h – Feira Gastronômica – Praça da Espanha

16h30 – Colombo – Paróquia Nossa Senhora do Rosário

8 SET (qui)

11h – Amistoso Brasil Itália, Clube Trieste

Carnevale di Venezia

DE 31 AGO A 4 SET

31 DE AGO

12h – Cortejo pela XV /Boca Maldita

17h – Praça Ruy Barbosa

01 DE SET

12h – Santa Felicidade

17h – Largo da Ordem

19h – Feira do Água Verde

02 DE SET

11h30 – Cortejo Boca Maldita para Generoso Marques

19h30 – Largo da Ordem

03 DE SET

12h às 18 – Gastronomique Mia Cara

04 DE SET

12h às 18 – Gastronomique Mia Cara

Purgatório

DE 25 DE MAR A 16 DE DEZ

Toda sexta-feira

Horário: das 18h30 às 20h

Youtube: UFPR Letras Italiano

Tiramisu World Cup

03 DE SET – 15H

Etapa Curitiba

Centro Europeu -Centro Europeu – Unidade de Gastronomia

Endereço: Alameda Princesa Izabel, 1300 – Bigorrilho

Regulamento: tiramisuworldcup.com/pt-br/regras/