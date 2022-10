O novo filme “Adão Negro”, com o ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, estreia nesta quinta-feira (20) nos cinemas. O filme é baseado no personagem em quadrinhos Black Adam (Dwayne Johnson) da DC Comics, antagonista de Shazam! Este é o primeiro longa-metragem a trazer a história do super-herói da DC para a telona. O longa é dirigido por Jaume Collet-Serra (“Jungle Cruise”).

Sinopse do filme

Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – ele é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça.

Veja o trailer de Adão Negro

Adão Negro, estrela ao lado de Aldis Hodge (série “City on a Hill”, “Uma Noite em Miami”) como Gavião Negro; Noah Centineo (“Para Todos os Garotos que Já Amei”) como Esmaga-Átomo; Sarah Shahi (série “Sex/Life”, “A Hora do Rush 3”) como Adrianna; Marwan Kenzari (“Assassinato no Expresso do Oriente”, “A Múmia”) como Ishmael; Quintessa Swindell (“Viajantes – Instinto e Desejo”, série “Gatunas”) como Ciclone; Bodhi Sabongui (série “Um Milhão de Coisas”) como Amon e Pierce Brosnan (franquias “Mamma Mia!” e James Bond) como Senhor Destino.

