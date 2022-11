Filmagem com visita de Greca

O longa ‘Uma Família Feliz’, com roteiro de Raphael Montes e direção de José Eduardo Belmonte, está sendo filmado totalmente em Curitiba e na terça-feira (8) o prefeito Rafael Greca visitou o set de filmagem.

Entre as gravações das cenas, Greca conversou com os atores protagonistas da história, Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini, e conheceu Raphael Montes e José Eduardo Belmonte.

“A nossa vontade é criar em Curitiba uma film commission, estamos próximos do Rio e de São Paulo, temos bons atores, uma boa escola de arte dramática e cenários lindíssimos”, salientou Greca.

Greca e o ator Reynaldo Gianecchini, em Curitiba. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Film commission é a implantação de políticas públicas para o desenvolvimento do mercado audiovisual curitibano promovendo o desenvolvimento do turismo regional e favorecendo o acolhimento de produções nacionais e internacionais, além da gerar emprego e renda para artistas, técnicos e prestadores de serviço.

As cenas estavam sendo gravadas nesta terça em uma casa dentro de um condomínio fechado. Outras locações ainda devem ser feitas no Teatro Guaíra, o Design Center, Escola Estadual D. Pedro II, Clínica Artro, Hospital Novo Mundo, Restaurante Ernesto e nas estradas do Cerne e Bateias.

“Curitiba é uma cidade modelo e pode vir a se tornar também um polo de cinema. Os custos são mais acessíveis e a logística é ótima. Tudo é mais perto do que em São Paulo, por exemplo, que levamos um dia todo em deslocamento para gravar apenas duas cenas”, comentou Gianecchini.

A atriz paranaense Grazi Massafera estava feliz em retornar ao Estado trabalhando em uma importante produção audiovisual. Todos foram presenteados pelo prefeito com um guarda-chuva e porta-copos da loja #CuritibaSuaLinda. Grazi é natural de Jacarezinho, no norte do Paraná.

Produção

A produção do longa começou em agosto deste ano e as gravações, que iniciaram há poucos dias, devem seguir até o dia 26 de novembro. Quem assina a produção é a empresa paulista Barry Company e em Curitiba a responsável é a Moro Filmes.

Entre atores, técnicos de som, iluminação, cenografia e figurino e outros profissionais dos bastidores, a produção reúne 150 pessoas, sendo que 90% são de Curitiba.

O filme tem estreia prevista para 2023, primeiro será lançado em festivais, depois entra em cartaz nos cinemas, será exibido no Telecine e ficará disponível no GloboPlay.

O roteirista Raphael Montes é também autor de ‘Bom Dia, Verônica’, série veiculada pelo GloboPlay e Netflix. E José Eduardo Belmonte é um premiado cineasta, diretor e roteirista brasileiro, com mais de 30 projetos audiovisuais ao longo da carreira, entre eles, Carcereiros e As Five.

Sinopse

O longa metragem de suspense conta a história de uma família formada pelo pai, mãe, dois filhos gêmeos e a chegada do filho mais novo desencadeia uma série de eventos familiares.

Bebê reborn

Durante a visita, Greca também conheceu a artista plástica curitibana Aline Lima, que faz os bonecos bebês reborn usados no set de filmagem. “Os bebês apresentam impressionantes detalhes de realidade”, comentou Greca. A presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, também esteve presente na visita ao set de filmagem.