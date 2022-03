Começou mais uma contagem regressiva para o espaço! Isso porque o filme “Missão Marte” será exibido em uma experiência imersiva dentro de um planetário móvel e inflável, que ficará na Praça de Eventos do Shopping Jardim das Américas, nos dias 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de março.

Com uma cúpula de 6 metros de diâmetro e 3 metros de altura, o filme educacional e recreativo será exibido no teto do domo. Todos são convidados a deitar em almofadas e a imergir na exibição que se utiliza de imagens 3D em alta resolução, combinado a sons de altíssima qualidade.

Cada sessão dura em média 30 minutos, acontecem das 14h às 20h e custam R$ 10,00 individual e R$ 15,00 para duas pessoas.

A duração é de 20 minutos e o filme é apropriado para todas as idades, produzido pelo Observatório Europeu do Sul, que é a mais importante organização europeia intergovernamental para pesquisas em Astronomia.

O Shopping pratica todos os protocolos sanitários exigidos devido à pandemia. O uso de máscara é obrigatório a partir de 3 anos de idade. Vale ressaltar ainda toda a responsabilidade social do empreendimento junto a seus colaboradores, clientes e lojistas, visando não apenas durante a pandemia, mas principalmente o respeito aos que escolhem o empreendimento para se divertir em família.

Planetário – Filme Missão Marte

Dias do Evento: 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de março

Local: Praça de Eventos – 2º Piso

Horário: das 14h às 20h – sessões a cada 30 min (limpeza do local a cada término de sessão)

Ingresso: R$ 10 individual | R$ 15 duas pessoas

O Shopping Jardim das Américas fica na Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas. Mais informações pelo telefone (41) 3366-5885.