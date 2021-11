Quem gosta de shows de humor vai se identificar com a programação do fim de semana no Teatro Ebanx Regina Vogue, que fica dentro do Shopping Estação.

No sábado (13), tem apresentação especial do comediante Alorino com seu show “Histórias do Baú”, em que ele reúne o melhor dos seus 10 anos de carreira, em 50 minutos de espetáculo. Há sessões às 19h e 22h e a classificação é livre.

+ Leia mais: Humberto Gessinger retoma ritmo de shows com apresentação em Curitiba

No domingo (14), tem Cabaré da Retomada, mais que um espetáculo, uma verdadeira festa que mistura circo, mágica, palhaçaria e música ao vivo. A apresentação está marcada para às 19h e é indicada para toda a família.

O teatro fica no piso L2 do Shopping Estação. Os ingressos podem ser adquiridos no site http://teatroebanxreginavogue.com.br ou na bilheteria. O teatro fica na Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças. Mais informações pelo telefone (41) 3094-5300.