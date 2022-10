O último fim de semana do mês de outubro chegou e com ele, muitas opções culturais para Curitiba. São shows, acervos fotográficos e tem até chope de graça. Confira e programe-se!

Show do cantor Almir Sater

Almir Sater, que interpretou Eugênio em ‘Pantanal’, fará show em Curitiba. Foto: Reprodução/Globo.

Iniciamos com o show do cantor Almir Sater, que retorna a Curitiba após dois anos, em razão da pandemia. Devido à procura do show marcado para 29 de outubro (sábado), o artista abriu uma sessão extra para o dia seguinte, 30 de outubro (domingo) para atender ao público da capital paranaense. As apresentações serão realizadas no Teatro Guaíra, com ingressos a partir de R$ 120,00 (meia-entrada).

Aniversário de Maradona com chope de graça

Foto: divulgação.

Falando em 30 de outubro, o gastrobar Choripan realiza o Tributo Chori ao Eterno Diego Maradona com uma promoção. Cada unidade vai oferecer chope de graça aos clientes que comparecerem vestidos com a camisa da Seleção de Futebol da Argentina. A quantidade da bebida é limitada a 30 litros por unidade. Por isso, os interessados precisam chegar cedo para aproveitar.

Grátis!

Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Foto: Lineu Filho/Arquivo/Tribuna do Paraná

Em novembro, o Museu Oscar Niemeyer vai completar 20 anos. Para comemorar, o museu preparou uma programação especial. Entre atrações, foi lançado na última terça-feira (25), o projeto “Terzo Paradiso”, que resultará numa instalação coletiva de artistas a ser exibida no gramado externo do Museu. Vale a visita!

Memorial Paranista. Foto: Lucilia Guimarães/SMCS

No Memorial Paranista, obras de arte estão sendo expostas e você poderá conhecer o centro cultural, descobrindo curiosidades por trás das obras de arte e dos elementos arquitetônicos e paisagísticos do Jardim de Esculturas. Você também vai conhecer o interior de uma fundição artística e aprenderá sobre as técnicas usadas para criar monumentos em bronze. As inscrições podem ser feitas no site do memorialparanista para esse sábado. O ingresso é gratuito.

Solar do Barão. Foto: Divulgação/SMCS



Outra boa opção de visita é no Solar do Barão, que conta com uma mostra de acervos fotográficos, que reconhece o importante papel da mulher na fotografia, a partir da coleção do Museu da Fotografia Cidade de Curitiba. É de graça! O Solar do Barão fica na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533.

Para fechar, o músico, educador e produtor Vina Lacerda junta-se à André Prodóssimo (violão/baixo), Victor Gabriel Castro (sopros), Julião Boêmio (cavaquinho) e André Ribas (acordeão) para apresentar um repertório com diversos estilos e gêneros da música instrumental brasileira. O concerto traz ainda a participação de diversos alunos do Conservatório de MPB de Curitiba pertencentes ao grupo Pandeirada Orquestra. O evento está marcado para o sábado, às 16h no Teatro da Vila. ( Rua. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba).