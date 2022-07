A última quarta-feira (13) marcou o Dia Mundial do Rock e a comemoração vai ser estendida para o fim de semana, com eventos em Curitiba com o melhor do estilo musical. Confira programação que a Pinó selecionou.

Festival Crossroads

A maior e já tradicional comemoração do Dia Mundial do Rock em Curitiba é o Festival Crossroads, que este ano acontece neste sábado (16), a partir das 11 horas. Serão 6 palcos e 18 horas de música, com mais de 50 atrações em uma estrutura montada no Jockey Eventos, espaço com mais de 10 mil m².

Entre as atrações, está o cantor paulistano Supla, além de TN/She, tributo ao AC/DC formado apenas por mulheres; o Project46, que já tocou no Rock in Rio (2015); Electric Mob; Black Pantera, que se apresenta no Rock in Rio deste ano; Krisiun; e Anacrônica; entre muitos outros.

A organização reforça que pessoas de todas as idades estão convidadas a curtir o festival. Então, há programação para as crianças como show com Rockids, brinquedos em parceria com Kinder Park, pista e aulas de skate promovidas pela Associação Paranaense de Desenvolvimento da Cultura e Prática do Skate – Pra Skate, além de brincadeiras dirigidas e espaço kids. Até os nove anos, os pequenos não pagam ingresso.

Os ingressos custam R$ 119 e estão à venda pelo Cheers Shop. O Jockey Eventos fica na Rua Dino Bertoldi, 740, Tarumã.

Hard Rock Cafe

Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, o Hard Rock Cafe terá programação especial no sábado (16). Serão 10 horas de evento com mais de 35 atrações, divididas entre três palcos, um deles montado no jardim da casa e com shows gratuitos. Os ingressos que incluíam open bar e open food estão esgotados, mas a festa de rua é gratuita e contará com barraquinha de chope e comida.

As ruas Comendador Araújo e Buenos Aires estarão fechadas para a montagem do evento que começa ao meio-dia e se estende até às 22 horas, contando com 35 atrações ininterruptas. São esperadas 9 mil pessoas. O Hard Rock Café fica na Rua Buenos Aires, 50, Batel.

Rock´n´roll na Bodebrown

A receita da Bodebrown para celebrar o rock´n´roll une música, gastronomia, tatuagem e muita cerveja artesanal. Neste sábado (16), a cervejaria curitibana realiza o Trooper Day Especial de Dia Mundial de Rock, das 10h às 18h. O evento terá pocket shows que vão do grunge ao heavy metal, com Pearl Jam Cover Curitiba e Iron Maiden Cover, food trucks, pães especiais e uma seleção inspiradora de cervejas da Bodebrown, apresentadas no formato de chope em copo ou growlers.

A seleção de growlers conta ainda com outros cinco rótulos: Stone/Bodebrown Cacau IPA, Mago de Houblon, Perigosa Imperial IPA, Helles de Curitiba e Gratzer Grodiziskie. O preço é de R$ 55 (growlers PET de dois litros). Quem optar pelos chopes em copo, servidos a R$ 15 (300 ml), todos as seis opções do growler estarão disponíveis, além Regina Sour Limoncello.

Para comer também não faltam opções. Dois food trucks estacionam na Bodebrown: Vive La Crêpe, especializado em crepes salgados e doces, e Big Bear Burguer, com seus hambúrgueres artesanais. A padaria artesanal Fábrika Pães traz seus pães elaborados com fermentação natural. Entre os tipos de pães desta semana estão: baguete com e sem linguiça Blumenau (R$ 15), pão ciabatta com azeitona (R$ 23) e focaccia com alecrim (R$ 23). Para completar, opções nacionais e importadas de geleias e queijos fazem parte do cardápio.

E como rock e tatuagem tem tudo a ver, o público que quiser eternizar a arte na pela pode aproveitar a presença do estúdio Tattoo Artistic, da tatuadora Julia Pallu. A Bodebrown fica na Rua Carlos de Laet, 1015 – Hauer, Curitiba – PR. Informações: (41) 3082-6354

Site: www.loja.bodebrown.com.br

Sheridans Irish Pub

A programação especial começou ainda na segunda-feira (11), mas se estende até o sábado (16). Nesta sexta (15), o show é dos Lenhadores da Antártida e Heart Sting; já no sábado há Double Deck, Firecracker e Candyman Club. A entrada custa R$ 25 e o Sheridans fica na Rua Bispo Dom José, 2.293, Batel.

Blood Rock Bar

Também com programação especial durante toda a semana, o bar no bairro São Francisco terá System Of A Down WakeUp e Avenged Sevenfold Cover Brasil nesta sexta-feira (15) e AC-DC Youngs, Iron Maiden Made in CWB e Metallica For All no sábado (16). A entrada custa R$ 10 antes das 21 horas e R$ 15 após este horário. O Blood Rock Bar fica na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.212, São Francisco.

Clay Highway Bar

Outro espaço com programação para os roqueiros é o Clay Highway Bar que nesta sexta (15) apresenta Creedence Cover Curitiba e AcousticA Rock N’ Roll Music; no sábado (16) tem Banda Snaz, Motormouse Bon Scott AC/DC tributo e Motorocker.

Por fim, no domingo (17) tem Banda Disturbia e Syd Vinicius para fechar a semana do Dia Mundial do Rock. O Clay Highway Bar fica na Avenida Governador Ney Braga, 17.253, Capão Raso.