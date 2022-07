Os curitibanos e turistas podem aproveitar o fim de semana para curtir o Largo da Ordem com atividades culturais e de gastronomia no 10º Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba. A programação inclui shows musicais, feira gastronômica, circo e muito mais.

Uma das atrações que movimenta a região desde a noite de quinta-feira (07) é a Feira Gastronômica e de Economia Criativa. Montada no calçadão em frente ao Memorial de Curitiba, ela conta com 15 tendas de bares e restaurantes da região, além de estabelecimentos convidados. A Feira funciona sexta-feira (08) até às 22 horas e no sábado (09) das 11h às 20h e oferece opções de pratos para todos os gostos, a partir de R$10,00.

Neste ano, o Festival de Inverno do Centro Histórico incorporou parte da programação musical da Oficina de Música de Curitiba. Sendo assim traz apresentações de diferentes estilos musicais no palco do Memorial de Curitiba até domingo (10). A programação de shows conta com diversas atrações como Orquestra Friorenta, Jump Jazz, Djambi, e muitos outros. Confira a agenda completa na tabela abaixo. No sábado ainda é possível curtir uma apresentação de dança do ventre no restaurante Oriente Árabe a partir das 21h.

E para quem quer conhecer melhor o patrimônio histórico da cidade, o Festival de Inverno do Centro Histórico traz as atividades do Curitiba Free Walking na programação, como já ocorreu em edições anteriores. Trata-se de um roteiro guiado, que é percorrido a pé, passando pelos principais prédios históricos da região, desde a praça Santos Andrade até as Ruínas de São Francisco.

Devido à grande procura, as vagas já estão esgotadas nos quatro horários abertos para o Festival de Inverno. A novidade nesta edição é que as caminhadas serão realizadas também no período noturno e haverá ainda a visitação na área interna do Paço da Liberdade e do Memorial de Curitiba.

Atrações para todas as idades

O Festival de Inverno do Centro Histórico também tem atividades para as crianças. No Memorial de Curitiba haverá um espaço lúdico e recreativo da Universidade Livre do Esporte (ULE), ONG curitibana que desenvolve atividades de inclusão social por meio do esporte.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, crianças e adolescentes encontram brincadeiras, jogos de tabuleiro e contação de histórias. Com foco na inclusão de pessoas com deficiência, as atividades serão abertas a todas as crianças, inclusive com a participação da equipe de xadrez para cegos. As atividades serão gratuitas na sexta-feira (08), até as 18h e no sábado (09), das 11h às 18h.

E para alegria de crianças e adultos, está em cartaz o espetáculo “Gran Circo Stopim”, da Cia dos Palhaços, no Espaço Fantástico das Artes, com apresentações sábado (09) e domingo (10), às 11 horas. O espetáculo mistura teatro, circo, música e conta ainda com muita interação do público, em uma homenagem aos circos do passado.

Três palhaços – Sarrafo, Tinoca e Wilson – interpretam 19 personagens, entre acrobatas, malabaristas, domadores, mágicos, poodles adestrados, macacas equilibristas, bailarinas, músicos e apresentadores. Todas as sessões estão esgotadas.

