O fim de semana em Curitiba tem programação cultural e de lazer já a partir desta sexta-feira (21). E a previsão do tempo, de sol e calor neste fim de semana, deve ajudar a quem sair para dar uma voltinha pela capital.

Começando pela área cultural, um concerto da Camerata Antiqua de Curitiba na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Vila Osternack, Sítio Cercado, está entre as atrações. A apresentação é nesta sexta-feira, às 20h, com regência de Martinho Lutero Klemann. O repertório é variado: Bento Mossurunga, Ernani Aguiar, Guerra Peixe, Leroy Anderson, Mozart e Astor Piazzola.

Já na balada, nesta sexta, a partir das 20h, a Ópera de Arame (R. João Gava, 920 – Abranches) recebe a segunda edição do Rocktober, um evento promovido pelo Bar Crossroads e a Planeta Brasil. Entre as atrações musicais, está confirmada a cantora Vanessa Jackson, que ficou conhecida em todo o Brasil ao ganhar o programa Fama, da Rede Globo, em 2002, e se tornou uma das principais vozes da Black Music e Soul no Brasil.

A banda TN/She, o único tributo do mundo ao AC/DC formado apenas por mulheres, também promete levar os roqueiros ao delírio com os grandes sucessos do grupo icônico.

Os fãs de Tim Maia e da boa música também terão vez com o Baile Brasa, assim como os seguidores da banda Tiregrito, que aposta na combinação do rock com o ritmo tradicionalista. A abertura da noite fica por conta do DJ Double.

Os ingressos estão à venda pelo Bilheto com valores a partir de R$50 (meia-entrada). Ingresso solidário disponível por R$70 mediante a doação de 1kg de alimento.

Sábado

O Clube de Leituras Urgentes que ocorre aos sábados, na Casa da Leitura Wilson Bueno (Portão Cultural), fará debate em torno da obra A Vegetariana, de Han Kang. A entrada e de graça. O romance, que representa a literatura coreana, é apontado como um dos mais importantes da ficção contemporânea. A atividade tem início às 16h e é dirigida para maiores de 16 anos. O endereço é Avenida República Argentina, 3430.

Também no sábado, grandes sucessos do cinema continuam movimentando os finais de semana no Teatro da Vila, na CIC. Sábado, às 18h30, será exibido Thor – Amor e Trovão, e domingo, às 17h30, estará em cartaz Ingresso para o Paraíso.

Domingo

No domingo (23) também tem música. O Pavilhão Étnico do Memorial de Curitiba tem como atrações a riqueza do folclore maranhense, e na sequência os ritmos italianos e a tradição milenar japonesa. As apresentações acontecem das 10h às 12h. O endereço é Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, São Francisco.

E no Conservatório de Música Popular Brasileira, que fica na Praça Jacob do Bandolim (Rua Mateus Leme 66, São Francisco), às 11h30, a programação traz o show Domingo Onze e Meia convida DJ BK 12. Também é de graça.

No cinema, o filme Filme Ingresso para o Paraíso será apresentado no Teatro da Vila. É de graça. O horário é 17h30.

Já na Cinemateca, às 18h, tem Cinema Português e também é de graça. A Cinemateca fica na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174.

Museu na semana que vem

O Museu Planeta Água, espaço interativo e dedicado ao conhecimento e à preservação da água, está com o agendamento aberto para de visitas individuais e em grupo. As datas de visitação começam a partir do dia 1° de novembro, gratuitamente. O museu conta com 9 espaços, complementares e integrados, dedicados à água, em que cada um aborda o assunto de diferentes perspectivas, provocando reflexão e impacto.

Para agendar a visita é preciso acessar o site do museu com até 48h de antecedência e aproveitar! O museu fica na Rua Engenheiro Antônio Batista Ribas, 151. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.