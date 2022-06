Depois de dois anos em que passamos reclusos por conta da pandemia de Covid-19, o Parque Estadual de Vila Velha, localizado em Ponta Grossa, a apenas 90 km de Curitiba, realiza nos dias 25 e 26 de junho um Arraiá Junino com atrações para toda a família para comemorar uma das mais tradicionais festas típicas do nosso País.

“Serão dois dias de muita comida típica e diversão para todos. Teremos atividades recreativas para as crianças, como cabo de guerra, rabo no burro, tomba lata, tiro ao alvo, entre outros. Além disso, em nossas barraquinhas, o visitante poderá ganhar vários brindes nas brincadeiras boca de palhaço, pescaria e argola”, destaca o Gestor do Parque Vila Velha, Leandro Ribas.

Além das atrações especiais para a festança, como em toda boa festa junina, as comidas típicas estarão presentes e estão para lá de saborosas. Entre as delícias oferecidas, os visitantes do Parque poderão degustar quentão, pinhão, canjica, doces e salgados diversos.

Vale destacar que durante as comemorações juninas, o Parque funciona com a sua programação habitual. “Teremos circuito de Arvorismo, a descida na Tirolesa mais linda do Brasil, o passeio de cicloturismo, além de todas as belezas naturais que encantam pessoas do mundo todo, num dos mais belos cenários do nosso Estado e, na noite de sábado ainda teremos a Caminhada Noturna, sucesso absoluto entre nossos visitantes”, conclui Ribas.

Mais informações podem ser obtidas no site www.parquevilavelha.com.br, assim como a compra dos ingressos, que custam R$ 38 para moradores de Ponta Grossa e R$ 49 público em geral (acesso ao parque e brincadeiras juninas incluídas).