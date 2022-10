Pensando em uma experiência ainda mais exclusiva e imersiva, o FLORA Festival anunciou uma alteração no local: o evento, inédito na cidade, acontecerá no novíssimo RJOTA, que fica no bairro Rebouças, em Curitiba. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 80 pelo site 41 Tickets. Os ingressos já adquiridos continuam válidos para o novo local, sem necessidade de troca.

Localizado apenas a 5 minutos do Centro da cidade, o novo espaço contará com dois palcos, área externa de descanso com areia, cadeiras de praia, gramado sintético, praça de alimentação e diversos bares espalhados por todo o evento.

Além disso, para quem ama registrar o momento nas redes sociais, o FLORA contará com diversos espaços super instagramáveis. Na praça de alimentação, o público poderá aproveitar as delícias do Pão Que O Viado Amassou, o lançamento do hambúrguer vegano de Curitiba, o PlantaE, e as pizzas da BRASSILICA PIZZARIA.

As atrações

O público dividirá o espaço com a cantora Marina Sena, que ganhou o país e o mundo com seu hit “Por Supesto”, além de Johnny Hooker, que promete trazer novas músicas do seu mais recente álbum. Pela primeira vez em Curitiba, o FLORA trará o coletivo baiano Batekoo, que terá como convidada a rainha do funk Deize Tigrona, dona de hits como “Sadomasoquista” e “Injeção”.

Também marcam presença no line up Getúlio Abelha e os curitibanos Janine Mathias, Judy, Manolo e Gabriel Castro. A realização é das produtoras Polarize Comunicação e Eventos e Brave Produções.

O FLORA nasceu para conectar diversas vertentes da música brasileira em uma experiência única, reunindo no mesmo palco nomes de peso e também novos artistas que despontam na cena, com a importante presença de talentos locais.

O festival acontece no espaço RJOTA, que fica na Rua Des. Westphalen, 3140.