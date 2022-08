Neste próximo fim de semana, nos dias 27 e 28 de agosto, a floricultura Esalflores vai promover a primeira edição do Festival de Begônia Maculata. O evento vai disponibilizar mais de 6 mil unidades da planta, que é idolatrada pelos amantes de plantas ornamentais, por apenas R$ 13,90 cada nas duas maiores unidades da Esalflores em Curitiba: Rebouças e Xaxim.

Com uma aparência exótica e inconfundível, a Begônia Maculata é uma das espécies mais desejadas do momento por conferir um visual elegante e charmoso a qualquer ambiente.

Com cultivo descomplicado, as Begônias demandam cuidados básicos comuns e são indicadas para espaços residenciais, ideais para os adeptos da Urban Jungle, conceito que incorpora a natureza na decoração dos ambientes. “As Begônias têm conquistado cada vez mais o público que aprecia a presença de plantas em casa. Percebendo essa demanda, não podíamos deixar de preparar algo especial, por isso pensamos em um evento exclusivo para evidenciar essa espécie”, conta Bruno José Esperança, diretor geral da Esalflores.

Quem visitar as lojas da Esalflores durante o Festival ainda terá a oportunidade de receber dicas de cultivo. “Serão milhares de unidades de Begônias disponíveis por um preço imperdível durante o final de semana. Além de levar essa planta lindíssima para casa, nossos clientes poderão conversar com a nossa equipe para entender como cuidar da Begônia Maculata para mantê-la sempre linda”, completa.

O Festival de Begônia Maculata será realizado neste final de semana, nos dias 27 e 28 de agosto, nas unidades Esalflores nos bairros Rebouças (Rua 24 de Maio, 1839) e Xaxim (Rua Cel José Leal Fontoura, 88 – esquina com Francisco Derosso). O estoque é limitado. Mais informações no site www.esalflores.com.br, no perfil da floricultura no instagram (@esalflores) e pelo telefone (41) 3091-0403.