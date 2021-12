É galera, 2021 está acabando. Agora é hora de tirar um tempo para agradecer e enviar uma frase desejando um Feliz Ano Novo para aquelas pessoas que estiveram conosco durante este ano tão complicado.

Preparamos algumas “frases de feliz ano novo 2022” para você enviar aos amigos, colegas de trabalho, clientes, familiares, namorado, namorada ou aquela pessoa especial que está em seu coração. Toque ou clique nas imagens para ver em tamanho maior!

Que neste novo ano, nossa amizade só aumente e se fortaleça!

Feliz ano novo, amigo! Você sempre torna o meu ano muito melhor!

Que 2022 seja repleto de bênçãos para você e sua família. Feliz Ano Novo!

Que 2022 seja um ano repleto de muita luz, amor e prosperidade! Feliz Ano Novo

Que o ano já comece cheio de bênçãos e realizações. Feliz 2022!

Que Deus traga prosperidade e alegria para sua vida neste Ano Novo! Feliz 2022!

Que 2022 seja um ano de realizações e portas abertas!

Que 2022 te reserva um futuro brilhante. Feliz Ano Novo!

Que o caminho do bem nos guie em 2022. Feliz Ano Novo!

Que o nosso amor cresça ainda mais em 2022. Te amo. Feliz Ano Novo!

Que nossa união fortaleça ainda mais em 2022. Te amo. Feliz Ano Novo!

Que em 2022 possamos viver grandes emoções juntos. Te amo. Feliz Ano Novo!

