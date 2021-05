O dia das mães é sempre no segundo do mês de maio. Em 2021, a data será celebrada no dia 09. Com presente ou sem, todo mundo sabe que a melhor forma de homenagear a mulher que te gerou ou criou é demonstrando a gratidão com uma mensagem desejando um feliz dia das mães.

Mas o que dizer a ela no dia? A Tribuna do Paraná selecionou 16 mensagens que você para você mandar no WhatsApp para sua mãe ou imprimir e fazer um cartão bem bonito para ela. Para baixar é só clicar em cima da imagem e depois salvar em sua galeria de fotos. Curtiu? Então vamos para as frases!

1 – Nem toda heroína usa capa. Feliz Dia das Mães!

“Nem toda heroína usa capa. Feliz Dia das Mães!”

2 – Obrigado pelo zelo, carinho e sua presença em todos os momentos da minha vida. Feliz Dia das Mães!

3 – Nada é mais poderoso que o amor de mãe. Feliz Dia das Mães!

Cartão de dia das mães. Arte: Canva.com

4 – Não existe como mensurar o tamanho do meu amor por você. Obrigado por tudo. Feliz Dia das Mães!

Frase: Tribuna do Paraná. Arte: Canva.com

5 – Você sempre será o meu eterno amor. Feliz Dia das Mães!

6 – Todos os dias eu tento ser a pessoa incrível que você é, mãe. Feliz Dia das Mães!

7 – Obrigado pelas broncas, pelos conselhos, pelo zelo e por sua atenção. Hoje eu sou o que sou graças à senhora. Feliz Dia das Mães!

Mensagem: Tribuna do Paraná. Arte: Canva

8- Que você continue sendo o exemplo de mulher que é para todos que te conhecem. Feliz Dia das Mães!

9- Eu pedi amor para o papai do céu e Ele me deu você. Feliz Dia das Mães!

Eu pedi amor para o papai do céu e Ele me deu você. Feliz Dia das Mães! Arte: Canva.com

10- Independente da distancia, saiba que sempre tenho você no meu coração. Feliz Dia das Mães!

11- O mundo vale a pena a ser vivido por conta do seu amor. Feliz Dia das Mães!

12- Tentei embrulhar meu amor por você como presente, mas percebi que não existe papel suficiente no mundo. Feliz Dia das Mães!

Tentei embrulhar meu amor por você como presente, mas percebi que não existe papel suficiente no mundo. Feliz Dia das Mães!

13- Se todas as mães fossem como você, o mundo seria o paraíso. Feliz Dia das Mães!

14- Posso não te dizer “eu te amo” todos os dias, mas saiba que te amo a cada dia a mais. Feliz Dia das Mães!

15- A vida só faz sentido com o seu amor. Obrigado por tudo! Feliz Dia das Mães!

Arte: Canva

16- Se desse para escolher algo que fosse eterno, eu escolheria você. Feliz Dia das Mães!

Gostou das frases? Conhece alguma outra frase bem bonita para o cartão do dia das mães? Comente!