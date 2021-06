Neste sábado, 12 de junho, é o Dia dos Namorados. E, para celebrar a data, nada melhor do que demonstrar o amor pela pessoa que a gente ama, não é mesmo? Com isso, a Tribuna do Paraná separou 10 frases românticas para você mandar no WhastApp, escrever no cartão ou até falar pessoalmente para seu amor.

Confira abaixo as frases românticas

Meu amor não para de crescer por você. Te amo. Feliz Dia dos Namorados!

2. Que a paixão só cresça e que o amor seja infinito. Eu te amo eternamente. Feliz Dia dos Namorados!

3. Seu amor é a fortaleza para o caminho da minha vitória. Te amo. Feliz Dia dos Namorados!

4. Agradeço todos os dias por você fazer parte da minha vida. Te amo. Feliz Dia dos Namorados!

5. Neste dia dos namorados, eu só quero dizer que, a cada dia que passa, mais eu me apaixono por você. Te amo. Feliz Dia dos Namorados!

6. O nosso amor é perfeito por causa das nossas manias em sempre se importar um com o outro. Te amo. Feliz Dia dos Namorados!

7. Acordar hoje sabendo que você é o amor da minha vida é o melhor presente do dia dos namorados que eu possa ter. Te amo. Feliz Dia dos Namorados!

8. Você é e sempre será o amor da minha vida. Te amo. Feliz Dia dos Namorados!

9. Eu descobri o que é amar de verdade ao seu lado. Feliz Dia dos Namorados!

10. Seu amor era o meu sonho que se tornou realidade. Te amo. Feliz Dia dos Namorados!

