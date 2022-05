Musa do MPB

A cantora e compositora Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira, apresenta em Curitiba seu novo show. O espetáculo “As Várias Pontas de uma Estrela” já está em turnê nacional e terá uma única apresentação no Teatro Guaíra, dia 28 de maio, às 21 horas. O show será uma celebração dos 56 anos de carreira da cantora, e ela se debruça sobre as relações entre seu riquíssimo repertório, repleto de hits e obras-primas, e as canções compostas por Milton Nascimento.

No set-list, além de Milton, Gal interpretará músicas escritas por ícones da MPB, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Dorival Caymmi e Tom Jobim. O roteiro inclui ainda surpresas e lados B da discografia de Gal Costa, iniciada em 1965 com o compacto “Maria da Graça”.

O nome do novo espetáculo “As várias pontas de uma estrela” é inspirado em uma composição de Milton Nascimento em parceria com Caetano Veloso. A direção é de Marcus Preto e a cantora vem acompanhada da banda formada por Fábio Sá (baixo elétrico e acústico), André Lima (teclados) e Victor Cabral (bateria e percussão). Uma das surpresas é o formato de piano, baixo e bateria – trocando o acompanhamento de violão pelo piano.

O espetáculo terá, ainda, tradutores de libra.

Oficinas

Em contrapartida da Lei Federal de Incentivo à Cultura, como ação de promoção cultural serão realizadas duas oficinas gratuitas com participação dos músicos da banda de Gal Costa. Estas atividades serão dedicadas a alunos de música, estudantes e professores da rede pública. E também terão intérpretes de libras.

Serviço Gal Costa em Curitiba

Data: 28 de maio de 2022 (sábado).

Horário: Abertura do Teatro: 20h / Início show: 21h.

Local: Teatro Guaíra. (R. Amintas de Barros, S/N – Centro, Curitiba – PR).

Classificação etária: 12 anos.

Ingressos: A partir de R$ 50,00 – 1º Balcão / Laranja (Minc) + taxa administrativa

Pontos de venda: Disk Ingressos (Call Center 41 3315-0808). Site do Disk Ingressos

