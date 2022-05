Neste domingo (29), em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, acontece mais uma edição do Gastrobéra, evento que reúne as cervejarias que compõem a Rota da Cerveja Artesanal do município. Ao todo serão sete cervejarias reunidas, com dezenas de torneiras servindo as mais bem elaboradas bebidas locais em suas inúmeras variedades. A festa começa às 10h.

+ Viva Curitiba: Procurando o que fazer? Conheça cinco lugares pouco conhecidos de Curitiba

O Gastrobéra será na Avenida Jacob Macanhan, esquina com a Rua Transpalmital, no Centro. “Depois de um longo período sem nossos eventos, este segundo evento em Pinhais se torna um momento muito importante para a cena cervejeira que busca retomar suas atividades. Preparamos uma festa bacana, com muita cerveja boa, comidas deliciosas, e muita música!! Sem contar com o ronco dos motores da galera do Enduro”, afirmou Cadu Lopes, dono da cervejaria Don Gentilis, uma das atrações do evento.

A partir das 9h, motociclistas largam para o 1º Enduro da Cerveja, IV Enduro FIM do Cachorro Louco, II Etapa da Copa TCC de Enduro FIM e III Etapa do Campeonato Paranaense de Enduro FIM.

“Vamos prestigiar esta festa linda, sempre com muita responsabilidade, atendendo as recomendações da secretaria municipal de saúde. É muito importante prestigiar os produtores locais, temos excelentes cervejarias com rótulos premiados e que estarão disponíveis nesta linda festa”, concluiu Cadu.

+ Veja mais: Que tal jantar em um “iglu” panorâmico, com vista para o Passeio Público?

Haverá praça de alimentação com foodtrucks e música com o DJ Miúdo e bandas Brasil Rocha 80 e 7 Velas. Além da Don Gentilis, vão participar da festa as cervejarias Coice da Mula, Ovelha, Oner, Saint Pauli, Way e Yellow Bird.

>>> Quer aproveitar melhor a cidade, com descontos e promoções exclusivas? Vem aí a Confraria 041. Clique aqui e faça parte da lista exclusiva!