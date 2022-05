Nesta quarta-feira (4) comemora-se o Dia do Star Wars em todo o mundo. A data, que foi escolhida pelo trocadilho “May the force be with you” (May the 4th), é celebrada por fãs da franquia criada por George Lucas, tendo a admiração pelo universo fictício dos jedis passada de geração em geração desde o primeiro filme, lançado em 1977, e resultando em nove longas-metragens, um spin-off e inúmeras produções derivadas até o momento.

No Shinobis – Pop Culture and Food, gastrobar localizado em Curitiba que reúne diversas referências do mundo geek, a celebração da data será em grande estilo, uma vez que o pub comemora um ano de funcionamento no mesmo dia.

“Foi exatamente no dia 4 de maio de 2021 que o Shinobis-Pop Culture and Food abriu suas portas pela primeira vez. O nosso objetivo sempre foi o de reunir os apaixonados pelo universo pop, e suas mais variadas segmentações, em um único lugar com direito à gastronomia, oficinas especiais, atividades interativas, karaokê, concursos, entre outros”, comenta Rogério Ramos, fundador do Shinobis – Pop Culture and Food.

Para comemorar, o gastrogeek preparou o Bantha Milk, um drink típico do universo Star Wars, que estará disponível durante o mês de maio por R$20, na versão alcóolica e não-alcóolica. Em sua composição, suco de abacaxi, leite condensado, leite de coco, rum e corante azul.

O Shinobi’s – Pop Culture and Food fica localizado na rua Dr. Faivre, 507, no Centro de Curitiba. O horário de funcionamento é de quinta a terça-feira, das 15h às 23h. Reservas podem ser feitas pelo (41) 98836-9385.