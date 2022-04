O baixista e um dos líderes do Kiss, em entrevista exclusiva para a Tribuna do Paraná, comentou sobre o uso de drogas, fim do rock e política. A banda faz sua última turnê End of The Road Tour e passa por Curitiba nesta quinta-feira (28), prometendo show que será um dos maiores “espetáculos que vocês vão ver este ano”, revelou Gene Simmons.

Durante a entrevista (confira o material completo aqui), Simmons confessou que o último show da turnê da banda vai ser triste. “Será a última vez que vamos tocar juntos, mas ao mesmo tempo vai ser feliz, é como quando você mora com seus pais, é criança, e depois de um certo ponto precisa sair de casa. Você precisa fazer outras coisas. Vai ser triste, mas também excitante”, revelou.

LEIA TAMBÉM:

>> Arctic Monkeys e Interpol anunciam show em Curitiba para novembro

>> Curitiba Volksfest reúne exposição de carros antigos, gastronomia, circo e rock em Curitiba

Veja os principais trechos da entrevista:

Serviço

Kiss – End of The Road World Tour

Data: 28 de abril de 2022, quinta-feira

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: Parque das Pedreiras – R. João Gava, 970 – Abranches (PR)

Abertura dos portões: 15h

Horário do Show: 20h

Classificação etária: 0 a 15 anos – entra acompanhado dos pais

15 a 18 anos – entra acompanhado de um responsável maior de 18 anos

Acima de 18 anos – entra sozinho

INGRESSOS:

*Ingresso Solidário (50% de desconto): válido para todos os setores e disponível para todo o público. Para validação do desconto, é necessário a entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento.

CAMAROTE

3º Lote: Meia-entrada: R$ 370,00 l Ingresso Solidário: R$370,00

PISTA

3º Lote: Meia-entrada: R$ 240,00 l Ingresso Solidário: R$240,00

4º Lote: Meia-entrada: R$ 270,00 l Ingresso Solidário: R$270,00

5º Lote: Meia-entrada: R$ 300,00 l Ingresso Solidário: R$300,00

PISTA PREMIUM

3º Lote: Meia-entrada: R$ 520,00 l Ingresso Solidário: R$520,00

4º Lote: Meia-entrada: R$ 560,00 l Ingresso Solidário: R$560,00

Valores inteiros

Camarote: 1º lote R$ 580,00 2º lote R$ 660,00 3° lote 740,00

Pista: 1º lote R$ 360,00 2º lote R$ 420,00 3º lote R$ 480,00 4º lote R$ 540,00 5º lote R$ 600,00

Pista Premium: 1º lote R$ 880,00 2º lote R$ 960,00 3º lote R$ 1.040,00 4º lote R$ 1.120,00

– Ingresso Solidário: 50% de desconto. Válido para todos os setores e disponível para todo o público. Para validação do desconto, é necessário a entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento.

– Sócios OAB: 50% de desconto.

– Cartão Live Curitiba: 50% de desconto.

– Sócios Coritiba: 50% de desconto.

– Clube Gazeta do Povo: 50% de desconto.

– Desconto para Clientes Clube OPUS. Válido para todos os setores. 60% de desconto.

**A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos de comprovações oficiais em Curitiba :

– 50% de desconto para idosos (com idade igual ou superior a 60 anos), mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto;

– 50% de desconto para estudantes, mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES ou entidades filiadas;

– 50% de desconto para professores, mediante apresentação da Carteira de Identificação;

– 50% de desconto para pessoas com deficiência e acompanhantes quando necessário, mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social;

– 50% de desconto para jovens pertencentes a famílias de baixa renda, com idades de 15 a 29 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade.

CANAL DE VENDA OFICIAL:

Site: –www.uhuu.com

Atendimento: –falecom@uhuu.com

Parcelamento:

3x sem juros até a data do evento. De 4x até 10x com juros até a data do evento.

Web Stories

Estreia Tudo sobre “365 Dias: Hoje”, filme que chega nesta quarta na Netflix Além da Ilusão Davi vê Joaquim beijar Isadora Pantanal Jove diz que vai voltar para o Rio de Janeiro Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana