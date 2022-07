Devido à grande procura por ingressos, o cantor e compositor baiano Gilberto Gil fará apresentação extra da turnê “80 Anos”, em Curitiba. A nova data está marcada para o dia 28 de outubro, no palco do Teatro Positivo, às 20h. O primeiro lote dos ingressos já está à venda, a partir de R$ 60,00, via Disk Ingressos. A primeira data, no dia 27 de outubro, já está com as entradas esgotadas.

A turnê comemorativa de 80 anos, que Gil completou em junho, percorre o Brasil e traz um setlist repleto de hits como “Aquele Abraço”, “Andar Com Fé”, “Toda Menina Baiana”, “Vamos Fugir” e outras músicas que já fazem parte da cultura brasileira.

Recém-empossado na Academia Brasileira de Letras, o imortal demonstra que está com todo o pique. No momento, Gilberto Gil percorre o exterior com shows esgotados na Alemanha, Dinamarca, Marrocos, Itália, França, Suíça, Espanha, Bélgica e Inglaterra.

Antes de chegar a Curitiba, onde não se apresenta há mais de cinco anos, o cantor sobe no palco do maior festival de música do mundo, o Rock in Rio. O show na capital paranaense tem promoção da CULT! Produções e do Instituto Res Publica.

Serviço

O que? Show do Gilberto Gil.

Quando? 28 de outubro de 2022 (sexta-feira), às 20h.

Onde? Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Quanto? Os ingressos variam de R$ 60,00 a R$ 720,00 de acordo com o setor, lote e modalidade escolhidas. Vendas pelo Disk Ingressos!

INTEIRA MEIA-ENTRADA Plateia Verde R$ 720 R$ 360 Plateia Azul R$ 660 R$ 330 Plateia Rosa R$ 520 R$ 260 Plateia Laranja R$ 400 R$ 200 Plateia Verde R$ 120 R$ 60

Mais informações pelo fone: (41) 33150808.