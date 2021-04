O diretor Boninho, 59, divulgou um vídeo em seu Instagram onde fez uma revelação sobre o novo reality show No Limite, que voltará em breve à grade da Globo. Na divulgação, o apresentador André Marques, 41, revelou que a Globo irá divulgar o nome dos participantes do programa a partir do próximo domingo (25), nos intervalos do Domingão do Faustão.

O vídeo também traz um código QR que direciona para o perfil do programa no Instagram, que teria spoilers do reality. Ali é possível ver vários vídeos curtos com as vozes que poderiam ser de participantes.

A página também traz vários vídeos com flashbacks de outras edições. Ex-particpantes também falam sobre como foi a experiência no programa, como Pipa, Hilca, Elaine e Thiago. Anteriormente, foi anunciado que a edição contaria com ex-BBBs no elenco.

De hoje até domingo, a Globo irá divulgar informações sobre alguns dos participantes nas redes sociais. O Código QR poderá aparecer na tela do canal a qualquer momento, e ele indicará onde estará o spoiler.

Após sua estreia, que deve acontecer após o BBB 21, em maio, o reality deve ficar no ar até julho deste ano. No programa, 18 participantes irão competir pelo prêmio no Ceará, e a temporada contará com 11 episódios.

O programa teve outras edições nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2009. No Limite coloca um grupo de pessoas em um ambiente inóspito e com recursos limitados. Eles precisam superar uma série de desafios, além de conviverem por vários dias.