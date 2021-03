As gravações das novelas e séries da Rede Globo foram paralisadas novamente em função do agravamento da pandemia do coronavírus. Em comunicado divulgado à imprensa nesta terça-feira (23), a emissora afirmou que as filmagens deverão ficar suspensas por duas semanas.

“Em decorrência do agravamento da crise pandêmica e das medidas restritivas estabelecidas pelas autoridades locais, a Globo se antecipou e definiu que, a partir de hoje, dia 23 de março, as gravações das obras de dramaturgia serão interrompidas”, começa a nota.

“Séries e novelas só deverão voltar a gravar no dia 4 de abril, ao final do prazo decretado pelas Prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo. As novas medidas não impactam na programação da TV Globo”, finaliza. A decisão também irá afetar as próximas novelas em produção.

“Um Lugar ao Sol”, trama inédita das 21h, “Quanto Mais Vida Melhor”, que irá estrear às 19h, e “Nos Tempos do Imperador”, novela de época das 18h, também tiveram as gravações suspensas. Por enquanto as produções que irão continuar são as do BBB 21, Se Joga, É de Casa e Encontro.

A emissora tem capítulos gravados com antecedência em produções como “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder”. A segunda produção, por exemplo, já possui os 53 episódios finais gravados sob uma série de protocolos de segurança e restrições para minimizar os riscos de transmissão da Covid.