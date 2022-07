Uma super festa promete agitar Curitiba no dia 13 de agosto. O evento “DIVAS” reunirá dois grandes destaques da música pop do Brasil da atualidade: Gloria Groove e Pabllo Vittar. As duas artistas vão se apresentar pela primeira vez juntas no Expo Unimed. A noite promete um line-up recheado de atrações, como Siamese, DJ Clementaum, DJ Barbie Plus Size, DJ Jo Ferreira e uma performance especial do grupo Ballroom Paraná.

Será uma festa com mais de 7h de duração para curtir e dançar muito, com decoração exclusiva, bar de drinks, ativações especiais, Área VIP com open bar e open food e muito mais. Os ingressos já estão à venda no site entreseven.com.br/ingressos.

O grande destaque da noite será a cantora Gloria Groove, que estará com um show dançante completo e cheio de ritmo com a nova turnê “Lady Leste Tour”, baseada no seu último álbum lançado, o segundo gravado em estúdio e que já é sucesso nas plataformas digitais. No repertório, composições queridas pelos fãs , além dos lançamentos que já estão quebrando as estruturas da internet, como os singles “Bonekinha”, “A Queda” e “Leilão”.

Pabllo Vittar, que completará seis anos de carreira em 2022, desembarca em Curitiba para apresentar o show “I Am Pabllo Global Tour”, turnê que, além do Brasil, tem visitado países da América Latina, América do Sul, América do Norte e Europa. No set list estarão grandes sucessos da sua carreira, alguns feats e músicas do seu último álbum de estúdio, “Batidão Tropical”.

A Expo Unimed fica na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Cidade Industrial, Curitiba, PR. A festa começa as 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 180 (meia entrada). Classificação 16 anos, acompanhados dos responsáveis.