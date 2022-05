Nesta quarta-feira (18), a Pedreira Paulo Leminski recebe a apresentação do grupo o Gorillaz. Ruas terão tráfego proibido e as linhas de ônibus Nilo Peçanha e Interbairros II terão o trajeto desviado pelo bloqueio que a Rua João Gava sofrerá ao longo do dia.

Além da João Gava, as ruas Eugenio Flor e Antônio Krainski serão bloqueadas a partir das 16h. A Secretaria de Trânsito (Setran) estará orientando o trânsito no local.

+ Leia mais: Terminal Guadalupe recorre à poesia para falar de país em ruína com “A Flor de Drummond”

A organização do show divulgou a lista de itens que têm entrada proibida no show:

– Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável.

– Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, etc.

– Alimentos ou bebidas comprados fora do evento;

– Drogas ilegais, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Será necessária a apresentação de uma receita médica com o seu nome e os medicamentos claramente listados;

– Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes ou sprays com volume superior a 3oz/90ml);

– Qualquer objeto (guarda-chuvas, tripé para câmeras, bastão para tirar foto, etc) considerado perigoso pelos serviços de segurança podem ser confiscados;

– Projéteis ou explosivos no estado sólido, líquido ou gasoso;

– Produtos ou materiais e sprays inflamáveis;

– Objetos pirotécnicos de qualquer tipo (por exemplo: sparklers e foguetes);

– Quaisquer armas, facas, objetos cortantes ou objetos que podem ser usados para ferir alguém (paus, correntes, facas, armas e afins);

– Produtos inflamáveis, sprays;

– Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

– Lasers;

– Power bank

– Bandeiras em geral (de time, estados, países, etc)

– Pistolas de água;

– Cadeiras;

– Bichos de pelúcia

– Panfletos, adesivos, cartazes;

– Drone

– Walkie talkie

– Proibidos que espectadores sentem sobre os ombros de outro espectador;

– Qualquer item que possa ser usado como um meio de perturbar a paz, pôr em perigo a segurança do público e/ou provocar danos a pessoas e bens, a critério exclusivo da equipe de administração do evento.

Serviços e informações

Em todo o complexo estão localizados postos médicos e profissionais de enfermagem à disposição para qualquer eventualidade. Ambulâncias e UTIs móveis também estarão disponíveis para atendimento ao público assim como uma equipe de brigadistas e bombeiros para o atendimento de primeiros socorros.

+ Veja mais: Rock Camp Curitiba terá programação para pessoas adultas no segundo semestre

Seguranças uniformizados (homens e mulheres) garantirão a segurança do evento. Todas as saídas de emergência, postos médicos, banheiros, bares e setores estarão amplamente sinalizados. Orientação para o público e controladores de acesso – Indicadores uniformizados orientarão na formação de filas, acessos, setores e portões. Orientadores uniformizados ajudarão na validação e leitura de ingressos.

Gorillaz

Com os visuais incríveis de Jamie Hewlett e Damon Albarn, acompanhado por toda a banda ao vivo, com 2D, Noodle, Murdoc Niccals e Russel Hobbs, além de uma seleção de artistas em destaque. O show faz parte do calendário oficial do festival MITA, que terá sua primeira edição no país em 2022.

+ Veja também: Vereadores sugerem criação de “Corredor de Cerejeiras”, novo ponto turístico de Curitiba

O Gorillaz esteve pela primeira vez no Brasil em 2018, para um show único na capital paulista. Em 2022, a banda volta ao país com um dos destaques do Festival MITA. Antes da capital paranaense se apresentou no último domingo em São Paulo e depois segue para o Rio de Janeiro (21). Em Curitiba, a produção local do show do Gorillaz é realizada em parceria com a Prime.

Ainda há ingressos disponíveis, conforme tabela abaixo. Os bilhetes podem ser adquiridos no site http://eventim.com.br